突发！《新进社员姜会长》李浚荣深夜手写信宣布「7月入伍」，存货连发狂炸、军白期根本没在怕！

14 日临近午夜，正当剧迷刚追完最新一集《新进职员姜会长》，主演李浚荣突然透过个人IG公开了一封诚意满满的手写信，无预警公开了即将入伍的消息。

信中，李浚荣字里行间满是对粉丝的贴心与不舍。 李浚荣在开头写道：「这几个月来，我一直在苦恼、又苦恼该从哪里开始说起，最后决定像这样亲自写下这段话。 这已经是我修改第 10 次的内容了。」



当时恰逢他的新剧播出日，李浚荣还俏皮地问候粉丝：「这个时间点，大家应该都刚看完《新进职员姜会长》第 6 集，正准备要上床睡觉了吧？ 非常感谢大家今天也准时收看。」随后他直球抛出重点：「比起透过新闻报导让大家知道，我觉得还是由我亲口向各位报告比较好。 我即将在今年的 7 月 21 日入伍。」



他笑称，自己原本在收到兵单前，一直抱著「这有什么大不了？ 去就去吧！」的硬汉心态，但当真正拿到入伍日期的这一刻，久违地让脑袋冒出了很多想法，也很纠结该如何向前辈老师们开口。 如今一字一句写下来，心情轻松了不少，他也向粉丝大方承诺：「我会健康地、用属於我自己的模样，绝对会好去好回！」

最后，李浚荣向大家送上祝福：「衷心期盼在我们再度相见的那天到来之前，大家都能身体健康，并在各自的位置上度过幸福且充满意义的时间。 一直以来都很感谢大家的爱护与支持。」文末更不忘俏皮附注：「圣诞快乐&新年快乐 X 2。」



随后，李浚荣所属经纪公司 Billions 也发表官方声明，证实李浚荣将於 7 月 21 日当天直接进入新兵训练队接受基础军事训练，随后正式履行国防义务。 同时公司也强调，为了现场安全与维持秩序，入伍当天将不会举行任何别的官方送别活动，呼吁粉丝让欧巴低调从军。

2014 年以男团 U-KISS 成员出道的李浚荣，自 2017 年出演 tvN 电视剧《付岩洞复仇者们》起展开演员生涯。 此后，他陆续出演了 Netflix《D.P：逃兵追缉令》、《假面女郎》、《苦尽柑来遇见你》、《弱美男英雄Class 2》等多部作品，实力派演技惊艳四座。





目前，他正在 JTBC 热播剧《新进职员强会长》中挑大梁，饰演身体被 72 岁会长灵魂附身的 27 岁青年「黄浚炫」，一人分饰两角，凭藉精湛演技大受好评，收视率也节节上升，香港观众可在Viu同步追看。



值得期待的是，李浚荣在入伍后依然有多部作品准备排队公开，包括即将於今年 8 月播出的 tvN 电视剧《Four Hands》（四手联弹）、Netflix 影集《我的荒糖恋爱》，以及电影《亲笔信》（暂译）等都将陆续问世，预计将以满满的存货将「 军白期（因入伍造成的空白期）」的影响降到最低。



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