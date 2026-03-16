《Kpop 獵魔女團》登頂奧斯卡！韓國題材動畫寫歷史，導演哽咽：獻給全世界的韓國人

韓國娛樂圈迎來歷史性一刻！以韓國Kpop文化為核心的動畫電影《Kpop 獵魔女團》，在剛剛落幕的第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上，風光抱回最佳動畫長片大獎，擊敗了包含《動物方城市2》在內的多部強敵，為韓國影視內容在動畫領域開闢了新天地。

當地時間15日晚間，頒獎典禮於美國洛杉磯杜比劇院盛大舉行。 集結Netflix與索尼動畫實力、由加拿大籍韓裔導演Maggie Kang 共同執導的《Kpop 獵魔女團》，在競爭激烈的動畫長片項目中脫穎而出。

當頒獎人念出得獎作品的那一刻，全場歡聲雷動。 Maggie Kang 上台領獎時，感性發言更是逼哭不少觀眾。 她眼眶泛紅地表示：「對於像我這樣長相的人出現在銀幕上，來得太晚了，真的很抱歉。 但從現在開始，下一代的孩子們不用再等待了。」她高舉小金人，真摯地說：「這個獎，要獻給全世界的韓國人。」一席話道盡了韓國影人在好萊塢奮鬥的辛酸與榮耀，也為典禮注入滿滿感動。



《Kpop 獵魔女團》能夠突圍，意義非凡。 它在最終輪投票中，打敗了四部實力強勁的對手，包括去年橫掃全球票房的迪士尼動畫續集《動物方城市2》（《Zootopia 2》）、皮克斯年度大作《地球特派員》（《Elio》）、安納西國際動畫電影節獲獎片《時空奇旅》（《Arko》），以及呼聲頗高的《 你好，愛美麗》（《Little Amélie or the Character of Rain》）。 能在「神仙打架」的名單中殺出重圍，證明了其過人實力。



該片描述一個名為「HUNTR/X」的Kpop女團，透過音樂與舞蹈對抗惡魔、拯救世界的冒險故事。 電影將韓國特有的流行音樂文化作為故事主軸，搭配極具風格的視覺美學與華麗的表演場面，從上映初期便在全球引發熱烈討論。 此次獲獎，不僅是對電影藝術成就的肯定，更被視為「K-Content」成功將觸角從影劇、音樂延伸至動畫領域的最佳範例。



本屆奧斯卡最佳動畫長片項目共有35部作品報名角逐，最終僅有5部入圍，競爭激烈程度可見一斑。 《Kpop 獵魔女團》的勝出，無疑為韓國動畫產業注入一劑強心針，也讓全球粉絲更加期待這個IP未來的發展。

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