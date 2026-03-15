安成宰 YouTube 破百万开箱金按钮！谈「硬版杜拜巧克力Q弹饼干」委屈喊：为什么留言都站女儿？

近日，安成宰为了纪念自己的 YouTube 频道订阅者突破100万，公开「金按钮」开箱与 Q&A 影片。

公开的影片中，安成宰分享自己的感想：「现在是2月初，我们开频道已经满 1 年了。虽然时间说长不长、说短不短，但真的过得非常快。」他也感性地补充：「这段时间不仅能和大家分享很多我的故事，也能介绍艺人和其他餐厅，对我来说是非常有意义、也很幸福的一年。」最后他也不忘向订阅者「Evens」表达满满的感谢。



当天，安成宰也提到了曾引发热议的「营养棒版杜拜巧克力Q弹饼干」。他笑说：「听说那支影片播出后，有很多人跟著做，其实如果做得好的话，真的会很好吃。」之后他也在节目中调整食谱再制作一次，这次因为多加了一些奶油与棉花糖，烘烤时间也缩短了一点，因此成品比之前的版本柔一点，还说应该要让诗英看到的 XD



被问到影片播出后的留言反应时，他坦言自己平时不太看留言，但这次讨论度很高，所以很好奇大家在说什么。随后，他略带委屈地表示：「只是让我有点难过的是……几乎所有留言都偏向诗英那边。我心想：『为什么大家都站诗英那边？我也是很努力做出来的啊！』」他也补充说：「不过我感受到大家并不是真的讨厌，而是觉得这件事很好玩，所以其实我也觉得满开心的。」



去年12月，安成宰曾和女儿诗英一起制作「杜拜巧克力Q弹饼干」，但因为采用不同於一般食谱的方法，最终做出来的成品意外变成像营养棒一样硬邦邦的版本，引发网友爆笑讨论。当时影片更涌入超过14000则留言，让安成宰不得不拍摄「售后服务」影片回应，也再度掀起一波热烈反响。

（精彩回顾：《黑白大厨2》安成宰营养棒版「杜巧Q弹饼干」被骂翻！看女儿眼色拍售后影片，点击飙破660万）

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