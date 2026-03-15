徐玄克服「特权争议」完成小提琴家出道！学琴 5 个月登乐天音乐厅，安可曲惊喜奏响《再次重逢的世界》网友全泪崩：是永远的少女时代！

当交响乐版的《再次重逢的世界》旋律响起，现场观众无不感到激动！少女时代成员兼演员 徐玄 首次以小提琴家的身分登上了舞台，展现了令人敬佩的挑战精神，真的很棒！

粉红礼服优雅现身：挑战高难度名曲《查尔达斯》

13 日下午，徐玄现身首尔松坡区乐天音乐厅，以特别协奏者身分参加「Sol 爱乐管弦乐团第 8 届定期演奏会」。 她身穿一袭优雅的粉红色礼服，现场演奏了维托里奥・蒙蒂（Vittorio Monti）的名曲《查尔达斯舞曲（Csárdás）》，正式完成古典乐舞台出道。



#서현 | 260313 Seohyun performs Vittorio Monti's 'Czardas' as a guest violinist with Sol Philharmonic Orchestra at Lotte Concert Hallpic.twitter.com/Dd3hQ4SFkG — Seohyun News (@SeohyunData) March 13, 2026

最令粉丝惊喜的莫过於安可环节，徐玄特别准备了少女时代的出道曲《再次重逢的世界》。 气势恢弘的交响乐编制搭配熟悉的旋律，立即引发现场观众惊呼！演出后面对粉丝的称赞，徐玄也感性表示：「觉得很有成就感，在（小提琴家）出道的日子再次演奏这首歌，是刻意赋予这层意义的。」



正面迎战「特权争议」：以诚挚演出赢得掌声

由於徐玄正式学习小提琴仅约 5 个多月，尚属初学者，因此这次演出在举办前便引发话题。 自称为「小提琴儿童」的徐玄表示，是为了降低古典乐门槛、协助其大众化，才决定参与这次协奏。



在演出前，声音质疑业余爱好者是否因艺人身份而享有「特权」登上专业舞台，但随即有乐迷指出该乐团本身由业余爱好者组成，且艺人参与能有效推广古典乐大众化。

面对於争议，徐玄选择埋头苦练。 演出结束后，网路社群等平台陆续出现现场后记。 文化资讯帐号「플로잇 컬처」评价道：「虽然不是专业等级的完美实力，但挑战本身就很令人感动。」评论更指出，初学者在首演就挑战高难度的《查尔达斯舞曲》，那些微小的失误反而让舞台更具感染力。



观众的掌声与喝彩已说明一切：



#서현 | 260313 Seohyun takes a bow after her guest violinist performance with Sol Philharmonic Orchestra at Lotte Concert Hall pic.twitter.com/GPYgejDZgf — Seohyun News (@SeohyunData) March 13, 2026

#서현 | 260314 SEOBBLE



: It was truly a dreamlike moment…During rehearsal I was a bit nervous, but when I saw my fans at the actual performance, I felt so so grateful and suddenly I was just excited and happy?! So I was able to play without being nervous and just enjoy… pic.twitter.com/3jXiJGjTBo — Seohyun News (@SeohyunData) March 14, 2026

当天到场入座的演员 全慧彬、尹宥善 等演艺圈同僚也透过社群媒体发布鼓励讯息，为她的挑战应援：「超级超级帅气的徐玄，飞得更高吧！」



단원분 인스타 스토리 서현 pic.twitter.com/faRgnTfGnz — 화수은화 (@SNSD_0805) March 13, 2026

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