BTS完整体演出倒数6天！合作Netflix回归舞台创举主海报曝光，全球LIVE同步直播

超人气男团 BTS 防弹少年团的新专《ARIRANG》（阿里郎）回归秀，将透过 Netflix 向全球粉丝带来第一排的直击体验。

Netflix 於15日公开将於3月21日晚间8点独家直播的《BTS THE COMEBACK 演唱会| ARIRANG》主海报，让全世界粉丝的心跳加速。

主海报中，BTS展现出沉稳而强大的气场，进一步点燃了对完整体回归的期待感。象徵正规5辑《ARIRANG》的灯光设计在公开后立即引发话题，也让人更加期待《BTS THE COMEBACK 演唱会| ARIRANG》将带来的新歌舞台。



透过 Netflix 的独家直播，於首尔光化门广场一带举行的《BTS THE COMEBACK 演唱会| ARIRANG》热烈现场，全球粉丝都能即时一同感受，这一点也备受关注。特别的是，这也是 Netflix 首次在韩国向全球同步传送的现场直播活动与音乐演出，再添一次新的里程碑。



一直以来，Netflix 透过符合全球会员喜好的电影、影集与综艺内容带来高度沉浸的娱乐体验。此次透过《BTS 回归 LIVE：ARIRANG》直播，预计将进一步拓展为「无论身在世界何处，都能在同一时间体验同一舞台」的全新观看方式，为娱乐内容带来新的可能。

另一方面，《BTS THE COMEBACK 演唱会| ARIRANG》由曾执导 Super Bowl Halftime Show、2012年伦敦奥运开幕式，并打造过 Madonna（玛丹娜）、Beyoncé（碧昂丝）、Rihanna（蕾哈娜）等世界级舞台的「现场演出导演大师」Hamish Hamilton（哈密什・汉密尔顿）担任总导演。此次活动不仅是单纯的演唱会转播，更被期待将呈现崭新的现场演出观看体验。

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