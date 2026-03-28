《黑白大厨》名厨出发！侯德竹、朴孝南、金度润、尹男老秘访台湾，全新网综《做料理的爷爷们》4 月首播

各位《黑白大厨》的忠实观众准备好尖叫了吗？ 据韩媒 27 日证实，由《黑白大厨》制作公司 Studio Slam 亲手打造的全新网综 《做料理的爷爷们》（요리하는 할배들，暂译），已将首个海外目的地正式锁定台湾！

《做料理的爷爷们》记录大厨们走出厨房、展开海外旅行的内容，呈现四位大厨寻访海外当地市场、美食餐厅及食材的旅程。 在《黑白大厨》第二季中以优雅与实力征服全网的中餐大师 侯德竹，以及法餐名匠 朴孝南，两位殿堂级大神将首度固定出演综艺，令粉丝感到十分惊喜。



除了两位爷爷大厨，随行的「护法」阵容也超大咖！连续两季参赛、在《欢迎，第一次来韩国吧？ 》《帮我找房子吧》等多档综艺大放异彩的米其林一星主厨 金度润，将与综艺感满分的「料理狂人」尹男老 一同随行。 据悉，这对「中生代与大势」组合将在旅程中担任导游与挑夫角色，两位大师会如何「操练」这两位晚辈，绝对是节目的最大看点！



《做料理的爷爷们》将以网路综艺的形式，透过 Studio Slam 官方 YouTube 频道 播出，首集定档於 4 月 4 日 正式公开。 四位大厨的年龄与料理领域各不相同，他们将展现怎样的默契，引发了强烈期待。

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