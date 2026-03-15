安成宰 YouTube 破百萬開箱金按鈕！談「硬版杜拜巧克力Q彈餅乾」委屈喊：為什麼留言都站女兒？

近日，安成宰為了紀念自己的 YouTube 頻道訂閱者突破100萬，公開「金按鈕」開箱與 Q&A 影片。

公開的影片中，安成宰分享自己的感想：「現在是2月初，我們開頻道已經滿 1 年了。雖然時間說長不長、說短不短，但真的過得非常快。」他也感性地補充：「這段時間不僅能和大家分享很多我的故事，也能介紹藝人和其他餐廳，對我來說是非常有意義、也很幸福的一年。」最後他也不忘向訂閱者「Evens」表達滿滿的感謝。



當天，安成宰也提到了曾引發熱議的「營養棒版杜拜巧克力Q彈餅乾」。他笑說：「聽說那支影片播出後，有很多人跟著做，其實如果做得好的話，真的會很好吃。」之後他也在節目中調整食譜再製作一次，這次因為多加了一些奶油與棉花糖，烘烤時間也縮短了一點，因此成品比之前的版本柔一點，還說應該要讓詩英看到的 XD



被問到影片播出後的留言反應時，他坦言自己平時不太看留言，但這次討論度很高，所以很好奇大家在說什麼。隨後，他略帶委屈地表示：「只是讓我有點難過的是……幾乎所有留言都偏向詩英那邊。我心想：『為什麼大家都站詩英那邊？我也是很努力做出來的啊！』」他也補充說：「不過我感受到大家並不是真的討厭，而是覺得這件事很好玩，所以其實我也覺得滿開心的。」



去年12月，安成宰曾和女兒詩英一起製作「杜拜巧克力Q彈餅乾」，但因為採用不同於一般食譜的方法，最終做出來的成品意外變成像營養棒一樣硬邦邦的版本，引發網友爆笑討論。當時影片更湧入超過14000則留言，讓安成宰不得不拍攝「售後服務」影片回應，也再度掀起一波熱烈反響。

（精彩回顧：《黑白大廚2》安成宰營養棒版「杜巧Q彈餅乾」被罵翻！看女兒眼色拍售後影片，點擊飆破660萬）

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