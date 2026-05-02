店大欺客！《黑白大厨》安成宰米其林餐厅爆偷天换「酒 」，侍酒师竟呛客人：你多学学

凭藉Netflix综艺《黑白大厨》而名声大噪的明星主厨安成宰经营的米其林星级精致餐厅「MOSU Seoul」），最近爆出争议！有顾客指控，餐厅的侍酒师竟然把一瓶要价80万（韩币，下同/ 约新台币1.92万元）的2000年份红酒，换成便宜10万的2005年份，事后还想装没事，甚至说出「希望你好好学习一下」这种话，让客人气到上网爆料。

受害顾客A先生24日在网路论坛追加公开他与MOSU交涉的后续。 A先生表示，他是在18日去用餐，没想到负责的侍酒师竟将他点的80万2000年份红酒，错误送上只值70万的2005年份。 事后他要求确认，对方不但没有好好道歉，反而还说出 「希望你对红酒多学习一下，我可以让你尝尝2000年份的味道」 这种话，让他当场傻眼。

A先生说，因为当时还有同行友人，不想破坏聚餐气氛，所以忍了下来，直到三天后（21日）才打电话向餐厅反映。 没想到「MOSU」方面竟反问他：「你打电话来，是希望得到什么补偿吗？」让A先生更加失望，回说：「我不是为了要补偿才联络的。」挂完电话后几个小时，他就上网写下整件事的经过。



随著争议越烧越大，MOSU终於在23日透过官方社群帐号发文道歉。 文中表示：「在服务过程中，没有给予顾客正确的说明，造成混淆，后续应对也没有充分解释，让顾客感到非常失望，对此真心致歉。」并强调包括安成宰主厨在内，全体团队都会严肃看待这件事，全面检讨相关服务流程，防止类似事件再发生，「不会只是表面道歉，会用真诚的态度重新建立与顾客的信任。」

不过这篇道歉文仍被许多网友质疑「诚意不足」。 因为道歉的基本常识，应该是先清楚说明到底哪里出了错、为什么会发生调包事件; 但从头到尾，餐厅都没有解释「为什么会送错酒」以及「侍酒师为什么会那样回应」，让外界质疑只是在灭火。至於MOSU在电话中是否有提出补偿？ A先生透露，餐厅确实有向他道歉，也邀请他再去用餐，由餐厅请客，但他婉拒了。 他解释：「因为包括我和同行友人在内，以及届时服务我们的人，都会觉得这个场面很尴尬、不舒服。」直接打枪餐厅的好意。



这场「米其林红酒换包」风暴，目前仍在韩国网路持续延烧，许多网友纷纷表示：「这种服务态度，真的让人不敢恭维」、「安主厨应该出来说清楚」、「80万的酒跟70万的酒，味道差很多好吗」、「典型的店大欺客」、「死也不退款就对了」、「就... 轮胎星级（米其林）根本没意义了...」、「谁会再去啊，哈哈哈，谁知道会不会在食物里吐口水」、「如果是出事当天就马上提出要退款或招待就算了，结果是 1.『 希望你多学点红酒』 2.『 您有什么希要求？』这种态度之后，谁要去」、「如果是我就把那两瓶酒都送过去，餐费全退。 就算对方拒绝，至少也要送个礼券或等值补偿，才勉强能挽回一半信誉。 嘴巴说说、服务那么差，还问人家要不要再来。 你会想去吗？ 现在已经太晚了，本来就该快点处理」等。

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