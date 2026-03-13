遭指「怂恿ENHYPEN羲承退团」！知名制作人EL CAPITXN暴走怒呛粉丝「蠢货」：「丢石头前先拥抱他吧」

以 IU《星期五见面》配唱而闻名的BIGHIT MUSIC 旗下制作人 EL CAPITXN（本名 张利贞），因不满部份粉丝将 ENHYPEN 羲承退团的矛头指向他，在社群平台上大爆粗口并与粉丝展开骂战，引发了舆论两极化的反应。

粉丝质疑「制作人病」助长退团？ EL CAPITXN 爆粗口反击

在 羲承 宣布退团后，部份海外粉丝推测是与羲承私交甚笃、且曾共同创作《Highway 1009》的制作人 EL CAPITXN 助长了羲承所谓的「制作人病」，进而导致其决定退团。 EL CAPITXN 的 IG 随即涌入大量抗议讯息。



对此，EL CAPITXN 於 12 日在个人 IG 激进发文：「别再传李羲承的事给我了，你们这群 XXXX（脏话）。 孩子 XX（脏话） 可能会那样（想独立）啊，如果你们真的是粉丝，在丢石头之前应该先拥抱他吧。 为什么一直把错怪到我身上，你们这群蠢货。」



二度澄清：看新闻才退团，艺人有权选择人生

随著争议扩大，EL CAPITXN 再度发布长文解释，表示粗口仅针对那些恶意质疑他「向羲承吹风、怂恿退团」的人。 他澄清道：「我也联络不上他（羲承），看到新闻才知道这件事。」并强调：「艺人的人生不会仅因他人吹风而改变。 是当事人做出选择并承担责任，他有权利选择自己的人生。 与其指责别人，不如用这个时间为他的选择做出应援。」



随后，有情绪激动的粉丝留言指出：「没有粉丝就没有羲承出道，应该把粉丝放在最优先位置。」EL CAPITXN 则强硬回覆：「如果没有羲承，也不会有粉丝。」



网民舆论两极：「真性情」还是「失言」？

目前韩网对此事件看法分歧。 部份网友认为：「不应该对粉丝飙脏话」、「羲承就是跟这种人混在一起才会退团」，但也有另一派网友力挺EL CAPITXN，认为粉丝不该迁怒於制作人：「有时就连家人都没有自己的人生重要，怎么可能永远把粉丝放在最优先」、「这是追星还是霸凌啦」。

EL CAPITXN隶属於 BIGHIT MUSIC，目前作为专业制作人和DJ进行活动，持续参与所属社旗下艺人TOMORROW X TOGETHER（TXT）、tripleS、PLAVE、ZEROBASEONE等的多张专辑制作。 EL CAPITXN曾是男团HISTORY的忙内，作为IU同门师弟参与了歌曲《星期五见面》的合唱和MV拍摄，和BTS防弹少年团成员SUGA也是挚交好友，参与了SUGA个人专辑《D-Day》绝大部份歌曲的创作。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻