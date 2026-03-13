IU、边佑锡《21世纪大君夫人》新剧照曝光！从校园学长妹→契约夫妻浪漫进化史

万众瞩目的MBC新金土剧《21世纪大君夫人》（Disney+独家上线）即将在4月10日晚间9点40分（韩国当地时间）首播，剧组这回又放出新料！一组IU与边佑锡的关系变化过程剧照大公开，从王室学校的学长学妹，一路演变成震撼全国的「大君夫妇」，让粉丝们看得心痒痒！

这部设定在21世纪立宪君主制韩国的穿越感浪漫剧，讲述富可敌国却因「平民」身份处处碰壁的女财阀，与万民爱戴却因「二王子」标签什么都不能做的孤独王室次子，联手打破身份藩篱的爱情故事。

IU饰演的 Castle Beauty 代表「成熙珠」，美貌能力财富三冠王，偏偏活在「两班贵族」权力至上时代，老是因为平民庶女出身被暗算; 边佑锡饰演的「李菀大君」，外表自带王者光芒、国民支持度爆表，却因为是王室二王子，只能把自己藏起来活。



就是这两个原本八竿子打不著的人，突然宣布结婚！消息一出直接把整个韩国王室+财界炸翻天！！！新公开的剧照更是细节满满，从两人穿著校服的王室学校青涩时期，到后来各自以财界王牌与王室代表身份重逢，再到婚后慢慢靠近彼此的甜蜜瞬间，根本是「从校园到婚纱」的豪华升级版！



究竟是什么命运般的缘分，让平民女财阀与孤独大君非结婚不可？ 这对CP的化学反应已经让网友敲破碗！



2012年MBC曾推出过神剧《拥抱太阳的月亮》，当年该收剧收视率高达42.2%，堪称收视天花板，《21世纪大君夫人》是否能够比肩「前辈作品」，成为开播前的一大看点！4月10日星期五晚上，等著看这对打破身份的神仙夫妻怎么谈恋爱吧！

