当年嫌《宫》太娘！朱智勋曾拒演三个礼拜 ：硬汉怎么能留妹妹头？！

朱智勋最近带著新作品《权欲之巅Climax》，与搭档河智苑、Nana一起登上综申东烨的YouTube频道《心酸的哥哥申东烨》。 访谈中他不仅大聊童年往事，还自爆一段超糗经历——他曾是这个节目的「两集元老」，却在某次录影中途被当场「赶出门」！

节目上，申东烨一见到朱智勋就夸他「看起来没什么烦恼，通常家境好的人会有这种气场」。 没想到朱智勋立刻反驳：「我家经济状况其实不算好，但气氛很和乐啦！」接著他回忆起童年，「我九岁之前，家里厕所还在屋外，洗澡得用大绿垃圾桶装煤饼烧的热水。 那时候虽然不有钱，但家里气氛真的很好。」



至於为什么总能在酒局中快速融入大家？ 朱智勋笑说：「可能从小就跟哥哥们混在一起，养成了『绝不搞砸』的求生本能吧！」不过话锋一转，他竟自爆过去曾连续两次登上《申东烨心酸的哥哥》，结果录到一半被「强制退场」！「我去上个厕所回来，工作人员突然把我的麦克风拔掉，我就这样被请出去了。 当下虽然喝懵了，但那个震撼的瞬间到现在还记得！」超荒唐经历笑翻全场。



河智苑也在节目中加码爆料：「男生朋友都说朱智勋很性感。」对此朱智勋倒是难得羞怯，还拿Nana过去在女团Orange Caramel的可爱风格自嘲：「我也做过类似的事啊，就是《宫》！」他透露当年接到《宫》的邀约时，因为没有受过演技训练，硬是推辞了三个礼拜。 「我那时候在模特儿圈算是前辈，整天觉得『我是男子汉、我是林居正（朝鲜时期的侠盗）』，突然要我穿校服、留妹妹头，真的很难适应。 后来是黄仁磊导演一句『叫你演就演』，我才硬著头皮上的！」



此外，朱智勋也分享年轻时和朋友组乐团的热血回忆。 「我做喜欢的事不太会害怕，代价就是放弃赚钱。 我们不发音源、演出也不收钱，就只在釜山电影节的海边免费唱一个小时。 但那种快乐，真的无价！」

