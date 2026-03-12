SHINee 泰民加入 Galaxy Corporation！与 GD 同公司，网友惊呼：「太神奇、像世界观冲突」

SHINee 的泰民和 BIGBANG 的 GD，两位二代偶像团体成员，竟然现在在同一家公司，瞬间成为热议话题。

11日，Galaxy Corporation 表示：「已与艺人泰民签订专属合约。我们将不遗余力提供全方位支持，让泰民独一无二的艺术实力与公司最尖端的技术力相结合，创造更大的协同效应。」随著此次加入，泰民也将与 G-DRAGON、影帝宋康昊、金钟国等人同属一家公司，豪华阵容再添重量级成员。



2008年以 SHINee 成员身分出道的泰民，凭藉〈姐姐真漂亮〉、〈Ring Ding Dong〉、〈View〉等多首经典歌曲，成为引领 K-pop 热潮的重要代表之一。2014年展开个人活动后，他又接连推出〈Danger〉、〈Move〉、〈Want〉等作品，以极具辨识度的舞台魅力与强大表演实力，奠定「表演王者」般的 SOLO 艺人地位。

此外，他也将於4月11日与18日登上美国加州「科切拉（Coachella）」音乐节舞台，成为史上首位以个人身份登上该音乐节的韩国男歌手，再度写下全新里程碑。



另一方面，泰民在2024年4月离开待了16 年的SM娱乐后，与Big Planet Made娱乐签订专属合约展开新起点。不过约两年后的2月24日，双方宣布合约结束。在分道扬镳消息曝光前，Big Planet Made 曾因「未支付结算金」等疑云引发争议，外界也传出此次终止合约与代表车佳媛的重大过失有关，甚至有说法指出是因泰民提出要求而解除合约。不过对於具体原因，泰民方面并未进一步说明。

消息曝光后，韩网掀起热烈讨论，不少网友留言表示：「从现有的阵容来看，结算不会让人伤脑筋，真是万幸」、「GD 和泰民竟然同一家公司了！好神奇」、「说实话这个公司也不怎么样，但是看起来比之前的公司好...」、「哇～居然是GD和泰民同公司，好期待啊如果能合作的话」、「去哪里都比 BPM 强」、「这个公司也不太会干活！希望一切顺利」、「在 YG 和 SM 都工作很久的两人想在同公司，有种世界观冲突的感觉」、「泰民辛苦了，希望以后一定要拿到结算费」、「希望二代之间互相帮助，真的好神奇啊」、「如果10年前有人对我说 GD 和泰民同公司的话，我肯定会笑出来」等。



