SEVENTEEN再出全新小分队！VERNON×THE 8联手，六月回归带来「全新音乐色彩」

人气男团 SEVENTEEN 透过成员 VERNON 与 THE 8 组成全新小分队，将进一步拓展团体「无限扩张」的叙事。

根据12日《韩联社》引述歌谣界相关人士的报导，两人正以今年6月发行为目标准备专辑。从企划阶段开始就积极参与整体歌曲制作，致力於提升专辑完成度。



此次合作之所以格外受到关注，在於 Hip-hop Team 的独特 Rapper VERNON 与 Performance Team 的核心主力 THE 8 携手合作。尤其是在主制作人 WOOZI 一直以来所主导的团体风格基础上，两位成员鲜明的音乐界线与个人感性，预计将带来加入全新色彩的音乐变奏。





两人在各自领域所证明的实力，也让外界对这次合作更具信心。VERNON 是韩国音乐著作权协会正式会员，同时也被选为美国录音学院投票会员，制作能力获得肯定。THE 8 也透过迷你专辑《STARDUST》等作品，展现身为Solo歌手的独特企划能力。

事实上，两人过去已透过 THE 8 的Solo歌曲〈Orbit〉展现深厚默契，当时Vernon参与了词曲创作，还为 THE 8 feat.〈54321〉(Lift Off)，此次活动预计将把Hip-hop特有的强烈动感与细腻克制的美感完美结合，呈现出差异化的舞台。



继 夫硕顺、净汉X圆佑、Hoshi X WOOZI、S.COUPS X 珉奎、DK X 胜寛 之后，这次全新小分队 VERNON X THE 8 出击将如何让 SEVENTEEN「分开也强、合体更强」的成功公式再次进化，也引发全球粉丝高度关注。

另一方面，SEVENTEEN 将於4月4日至5日在仁川亚运主竞技场举行世界巡演「NEW_」安可场，与全球粉丝见面。

