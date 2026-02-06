「影帝」薛景求加盟《MOVING 异能》第二季！还有廉晶雅、卢允瑞加入，新角色登场引发高度期待！

《MOVING 异能》第二季出演阵容超华丽！新加入的演员会带来什么样的角色，令人期待～

今日（6日），据韩媒报导，薛景求确定加入 Disney+ 原创韩剧《MOVING 异能》第二季，饰演第一季未登场的新角色。这也是「演技派」薛景求继《狂医魔徒》之后，再次出演 Disney+ 剧集。他将以什么样的角色登场，成为观众与剧迷高度期待的焦点。



《MOVING 异能》於2023年8月推出20集，改编自姜草作家的同名网路漫画，讲述拥有超能力的孩子与隐藏过去痛苦秘密的父母，共同面对跨世代巨大危机的动作英雄故事。作品播出后，不仅在韩国引发讨论，也在海外各国掀起热潮，被称为「正式开启 K-英雄题材新时代」。凭藉高人气，Disney+ 於2024年11月正式宣布制作第二季，吸引许多剧迷高度期待。



第二季演员阵容陆续曝光，第一季灵魂角色包括柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太铉、柳承范等实力派「父母辈」回归，高胤祯、金度勋等年轻主演也将续演。廉晶雅与卢允瑞加入，为故事注入新元素；而第一季饰演飞行能力者「金奉皙」的李正河则因入伍海军陆战队，无法参与第二季演出。



高胤祯近期在采访中透露角色走向，表示第二季的喜秀将从高中生成长为大学生，「正在思考如何在不失去原本角色性格的同时，展现更成熟、成长后的样子」，让观众对角色与剧情发展充满期待。



《MOVING 异能》预计於今年夏天开拍，完成后期制作后，预计在2027年底或2028年初播出。是否能延续第一季的成功，也备受关注。

