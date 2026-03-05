申惠善新剧《隐袐的监察》4月25日首播！与孔明上演办公室恋情，严格稽查室长 VS 降职王牌员工

申惠善和孔明最近都超努力！近期作品接连推出～大家是不是也很期待这组全新CP呢？
tvN宣布全新周末剧《隐袐的监察》将於4月25日首播，讲述曾是大企业审计部门王牌的员工，被降职为公司内部纪律维护负责人，与拥有秘密、性格古怪又狠毒的监察室长，在监视公司内男女恋情的过程中展开的办公室爱情故事。
申惠善饰演朱仁雅，原则至上、严谨到不容一丝差错的稽查室长，也是公司最年轻的女性主管。孔明则饰演卢基准，曾是大企业审计部门的王牌，但随著朱仁雅上任，他被降到稽查三组。两人在办公室中的互动、斗嘴和微妙情感，令人期待他们之间的化学反应。
申惠善近期在《莎拉的真伪人生》中饰演神秘角色「金莎拉」，冷静又精明、气场十足，连日来获得一致好评。孔明去年通过多部作品中持续累积演技口碑，他以角色多变与表现细腻著称，无论是浪漫、搞笑或紧张戏份都能自然驾驭。这次回到办公室爱情剧，也让粉丝十分期待他们将带来全新的角色魅力。
此外，本剧男二女二分别由金材昱和洪华莲担纲。金材昱饰演全在烈，是海雾集团总管的副会长，虽出身财阀三代，却隐藏著痛苦的过去；洪华莲饰演外貌出众的朴雅静，是副会长室的秘书。这组阵容同样备受期待，将为剧情增添更多火花。
