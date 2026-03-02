Tiffany、卞约汉「梦幻婚礼照」骗倒全网！少时成员全出席，韩网一看反应超两极：这团购的服装？

少女时代成员Tiffany（36岁）与实力派演员卞约汉（39岁）上月27日惊喜宣布已完成婚姻登记，正式成为法律上的夫妇，正当粉丝与网友纷纷献上祝福之际，网路上却突然疯传一组「婚纱照」， 画面中甚至连少时成员都全员到齐，温馨又梦幻的场面立刻引爆热议，但万万没想到，这竟然又是一场AI技术带来的「美丽误会」。

最近韩国各大网路论坛与SNS平台，开始流传以「Tiffany、卞约汉婚纱照」为标题的贴文。 其中一张照片特别引人注目，只见少女时代成员们全体盛装出席，画面中央，新郎卞约汉身穿亮粉色西装，帅气度爆表，而新娘Tiffany则是一袭粉红蕾丝婚纱，手拿捧花，脸上洋溢著幸福灿笑，彷佛电影海报般的梦幻场景，让不少网友惊呼：「这是哪个画报公开了吗？」、「根本是电影的一幕吧！」



然而，在一片祝福与赞美的留言中，开始出现杂音。 有网友仔细端详后提出质疑：「这风格怎么有点复古？」、「会不会是AI画的啊？」甚至有人开玩笑说：「把新娘的脸放大一看，差点以为是尤达大师！」、「连AI都知道少时要全员到齐才对！」，一时间，关於照片真伪的讨论炸开了锅。

根据韩媒《Xports News》的查证结果，这组在网路上疯传的「世纪婚礼照」，确实是透过AI影像生成技术制作的合成图。 据了解，Tiffany、卞约汉以及少女时代成员们，根本没有拍摄过这组照片。 随著AI生成技术日益精进，这类几可乱真的合成影像在网路上快速扩散，误导大众的案例也越来越多。 专家也提醒，面对来源不明的图片与资讯，民众应提高警觉，以免被不实影像误导。



回归现实，卞约汉所属经纪公司Team Hope日前已正式对外宣布小俩口的喜讯，强调两人是在深厚的信赖与爱情基础下，决定共度一生。 至於外界关心的婚礼形式，公司则透露目前尚无具体的时间与地点，双方正审慎考虑日后低调邀请家人，以简单的礼拜仪式来分享这份喜悦。 看来这场AI婚礼虽然闹得沸沸扬扬，但真实世界的幸福，才正要低调展开呢！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻