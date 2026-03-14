妈妈大误会「你女友」！柳演锡「这扮相」太惊人，连好友看了都想约

柳演锡的女装扮相，竟然连亲妈都认不出来！
日前播出的SBS综艺《我家的熊孩子》中，柳演锡公开了一张当年演出音乐剧《摇滚芭比》（《Hedwig》）的变装照，惊艳全场，让大家瞬间看傻眼。节目中，主持人徐章焄好奇问：「听说你妈看到你女装的照片，还问你『最近在交往这个朋友吗？』到底是什么照片这么夸张？」结果照片一公开，全场直接惊呼！
只见照片中的柳演锡顶著浓艳妆容、金色长发，举手投足完全是女生模样，徐章焄忍不住赞叹：「这其实是认真拍的吧！」柳演锡笑著解释，这是当时演出音乐剧《摇滚芭比》时，为了海报拍摄的造型，「我把照片传给我妈看，她问我『这谁啊？ 看起来蛮有个性的，是善良的朋友吗？』完全没认出是我！」
更扯的是，不只妈妈被骗，连他的好兄弟也上当！柳演锡笑说：「我曾经骗朋友说要帮他介绍女生，给他看了这张照片，结果他真的跟我要电话！后来我才说『是我啦~宝贝~』」全场笑翻。
徐章焄也认证：「这张照片真的拍得太美，外国人看到一定也认不出来。」在场的嘉宾团妈妈们也纷纷惊呼：「我们看也看不出来是柳演锡！」这波女装扮相，不仅展现了柳演锡的变身实力，也让观众看到他不为人知的反转魅力。
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