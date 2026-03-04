实力女歌手Lyn离婚7个月吐心声：优雅地远离

唱红许多OST歌曲的实力派女歌手Lyn，日前表示已在去年结束了与男子团体MC THE MAX成员李秀长达11年的婚姻，离婚7个多月以来的她，也谈到了自己目前的心境。

日前Lyn在自己的帐号Po出了「敬而远之」四字成语的一句话，并且同步公开的影片中，也说「一边微笑著一边优雅地远离吧～」「遵守著礼仪，但关闭了内心，保持安全距离也是一种实力。」这样的解析也成为了话题讨论。事实上大家也了解「敬而远之」这句成语是说明态度恭敬但远离之意，在关系上保持一种远观的态度，只是此贴文与Lyn宣布离婚的消息时间相近，不免引发联想。



2014年歌手Lyn与李秀传出了结婚消息，但李秀曾在2009年担任社会服务要员服务时，涉嫌与未成年女子进行性交易并遭到起诉处分，因此大家对於这段婚姻并不看好，后来直到2023年，Lyn曾在网路节目中表达自己婚后有些痛苦，间接表达出自己的心情以及婚姻不顺遂，也提到自己其实很害怕表达，平时是装出开朗的样子面对大家的。



於是2人在去年的8月结束了11年的婚姻生活，也透过公司表达两人是平和地协议离婚，并没有归责於任一方，是双方的协议决定。公司也表示法律关系虽已经梳理完成了，两人还是维持著为相互支持的关系，因此离婚之后两人还是同属於一家经纪公司，并未因此更换。2000年12月以正规一辑《My First Confession》出道的歌手Lyn，演唱过《拥抱太阳的月亮》《来自星星的你》等人气电视剧的主题曲，广受大家的喜爱。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻