时隔5年重返综艺！金宣虎转行当面包师傅！加盟《Bonjour面包店》 与金喜爱、车胜元开「银发族甜点店」

演员金宣虎要转行当面包师傅了！

据韩媒《体育朝鲜》独家报导，金宣虎确定加入Coupang Play全新疗愈综艺《Bonjour面包店》，与资深前辈金喜爱、车胜元携手，在乡下小镇经营一家「银发族甜点咖啡厅」，预计上半年拍摄并公开。



这将是金宣虎继KBS 2TV《两天一夜》后，时隔约5年再度以固定班底身份出演综艺节目，消息一出立刻引发粉丝暴动！当年他在《两天一夜》中以真挚又呆萌的「无害魅力」圈粉无数，这次进驻《Bonjour面包店》，势必又将展现截然不同的生活化面貌。 尤其这是他与车胜元继动作戏《暴君》后二度合作，从紧绷的追击战转换成悠闲的烘焙日常，两人会擦出什么样的火花，备受期待。



即便综艺新节目在即，金宣虎的演艺行程依然满档！他与高胤祯主演的浪漫喜剧《这爱情能翻译吗？ 》才刚播毕，在海内外都掀起热烈回响。 接下来还有与秀智合作的《魅惑》以及《在议员的保护之下》等作品待公开。 不仅如此，他目前正忙於演出话剧，同时也准备展开睽违约两年的亚洲巡回粉丝见面会「2026 KIM SEONHO FANMEETING ASIA TOUR」，将走访6个城市与粉丝近距离互动。

从话剧舞台到亚洲巡演，再到综艺与新戏，金宣虎堪称「行程管理大师」。 这回进军烘焙界，能否端出让人疗愈的「金氏面包」，粉丝们都坐得开播了！

