【K社韩国小百科】霸凌一次就完蛋？韩国大学重拳出击，名校拒绝率逼近99%

韩国大学入学制度对「校园霸凌加害者」祭出重拳，最新数据显示，在2026学年的「随时招生」（类似申请入学）中，曾有校园霸凌纪录的考生，几乎被顶尖名校全面封杀。 根据国会教育委员会所属的共同民主党议员陈善美办公室日前发布的分析报告，高达75% 的有霸凌前科考生在申请中落榜，其中首尔主要名校的拒绝率更逼近 99%，形同实质上的入学阻断。

数据会说话：3273名霸凌前科生申请 2460人被刷掉

这份名为「2026学年随时招生校园霸凌反映现况」的报告指出，在全国170所四年制大学中，共有3273名拥有校园霸凌加害纪录的考生提出申请，但其中多达2460人最终被判定为不合格，不合格率高达75%。

名校「近乎全拒」！首尔11大学151人中仅1人过关

更惊人的是首尔主要顶尖大学的审查结果。 包括首尔大学、延世大学、高丽大学、西江大学、成均馆大学、汉阳大学、梨花女子大学、中央大学、庆熙大学、韩国外国语大学、首尔市立大学在内的11所重点大学，总计收到151名有霸凌前科的考生申请，但最终仅有1人获得入学许可，其余150人全数落榜，不合格率超过99%。



延世大学：5名申请者，全数落榜。

高丽大学：12名申请者，全数落榜。

西江大学、成均馆大学：各3名申请者，全数落榜。

汉阳大学：7名申请者，全数落榜。

梨花女子大学：1名申请者，落榜。

中央大学：32名申请者，全数落榜。

韩国外国语大学：14名申请者，全数落榜。

首尔市立大学：12名申请者，全数落榜。

其中，庆熙大学的情况略有不同，共有62名因此被扣分，但最终也仅有1人合格，其余61人仍遭淘汰。 而首尔大学的数据则显示，今年根本没有具霸凌前科的考生提出申请。

政策发威！教育部新规全面适用 定时招生也将跟进

这样的结果明确显示，南韩教育部的政策已在大学入学实务中产生强大效力。 从今年开始，各大学必须在「学生综合评估」、「论述写作」、「实技测验」等所有「随时招生」管道中，将校园霸凌加害纪录列为必要的评估项目。



不仅如此，目前正在进行的「定时招生」（类似考试分发）也规定，必须与随时招生采取相同标准，将霸凌前科作为扣分因素。 这意味著，校园霸凌加害者的大学入学失败案例，预计将进一步增加。 此举被视为南韩社会对校园暴力行为「零容忍」态度的具体展现，也对所有学生发出了强烈的警示信号。

