「阿嬷碎花」横扫时尚圈！Jennie、太妍争相穿上「腌泡菜背心」，Z 世代为何在数位时代疯狂爱上「老东西」？

花纹缤纷的铺棉背心，曾是韩国阿嬷在冬日腌制泡菜时的专属工作服，如今却被赋予了全新的生命。 这款俗称「腌泡菜背心」的单品，在这个冬天强势回归流行前线，成为「懂穿」的潮流指标。

■ 顶级偶像带货：从「长辈专属」到「IG 爆款」

这场时尚逆袭的背后，是顶级偶像们的强力加持。 从 Blackpink Jennie、aespa Karina、少女时代太妍，到 Davichi 的李海莉与姜珉耿，纷纷在私服中穿上碎花背心认证。 这股热潮迅速在社群媒体炸开，Instagram 与 TikTok 上「#Kimchivest」标签层出不穷，甚至连亚马逊（Amazon）与 eBay 等全球电商平台都将其列为热销商品。





数据显示，「腌泡菜背心」的搜寻量在去年 11 月同比增长 4.8 倍，12 月更是惊人地较前月暴增 7 倍。 有趣的是，搜寻主力并非 50 岁以上的长辈，而是 20 至 30 岁的女性，「阿嬷衣柜」成了年轻世代寻宝的圣地。



「乡村渡假」文化的盛行，更让腌泡菜背心成为必备战袍。 在远离城市的乡间体验慢生活，穿上这类「搞笑但帅气」的衣服成了一种社交游戏，对 Z 世代而言，时尚不再是标准答案，而是一场有趣的实验。



此外，包覆头颈的巴拉克拉法帽、俗称「烤栗子帽」的防寒飞行帽也同步翻红。 这种能盖住耳朵的帽子，最初是韩战时期卖烤栗子、烤番薯的商贩在低温下生存的实用装备，过去被视为土气的象徵，如今却成了点缀高级大衣的潮酷配件。





■ 从「土气代名词」变身为「阿珠妈式优雅（Ajumma Chic）」

时尚界将此诠释为「K-Grannycore（韩国阿嬷风）」，即是从阿嬷辈的衣柜与生活方式中汲取灵感的复古时尚。 铺棉特有的手作感、大胆的碎花印图、自在的宽松剪裁，与格纹衬衫、宽松大学 T 或丹宁单品混搭后，完成了「刻意的土气」这种极具反差的高阶美学。



这股热潮也延烧到了南大门市场。 据摊商介绍，现在每 10 个客人就有 3 个是外国人。 外国游客表示腌泡菜背心的魅力在於「实用性与独特美感的结合」，那些鲜艳的原色与大胆的花卉图案是「韩国独有的酷帅复古感（Hip Retro）」。



■ 深度分析：数位时代下的「根本主义」慰藉

韩国媒体分析，在 AI 与数位技术飞速发展的当代，大众反而开始关注传统、原始的事物，本质上是一种「根本主义」。 这股热潮不只限於时尚，还扩散至各个领域：三养食品复刻 1963 年初代口味的泡面，月销量突破 700 万包; 大创（Daiso）推出以「阿嫲家螺钿柜」为灵感的「螺钿系列」收纳盒; 韩国四大宫殿去年的参观人数创下新高，国立中央博物馆的文创商品更是一上架即被秒杀。以做保暖内衣闻名的服装品牌BYC，甚至推出了阿嬷同款的宠物背心。





专家指出，现代人疯狂寻找「旧东西」，源於对飞速发展的数位环境感到疲劳。 这种消费行为并非单纯怀旧，而是在不断更迭的科技浪潮中，透过触摸传统与本质，试图寻找心灵的慰藉与平衡。 「腌泡菜背心」穿的不只是时尚，更是一份对生活温度的追求。



