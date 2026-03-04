TXT 续约后首度正式回归！黑白荆棘全新概念预告照引爆话题

TOMORROW X TOGETHER（TXT）将与全世界的 MOA（粉丝名）一起展开全新篇章，宣布将在4月13日正式回归。

TOMORROW X TOGETHER 於4日中午透过全球超级粉丝平台Weverse，公开将举办迷你8辑《7TH YEAR：当风暂时停在荆棘丛中》回归Showcase的消息。活动将於新专辑发行当天——4月13日晚间8点，在高丽大学化汀体育馆举行。



当天TOMORROW X TOGETHER将首次公开新专辑主打歌舞台，并亲自分享专辑制作幕后故事，与粉丝一同分享回归的喜悦。为了让无法到场的粉丝也能一同参与，活动将同步进行线上直播。这也是完成续约后的首次回归，预计将成为与全球粉丝MOA共度的意义非凡时刻。



近日公开的新专辑预告片，以黑白画面与萤光色荆棘树形成强烈对比、全身被荆棘覆盖的剪影等象徵性场面吸引关注。在五位成员的旁白中，诗人兼村长关於「荆棘树」的诗句引发了各种解读，也为回归氛围提前升温。4月4日迎来出道7周年的他们，将带来怎样的全新故事，备受瞩目。

另外，TOMORROW X TOGETHER将於4月13日晚间6点发行迷你8辑《7TH YEAR：当风暂时停在荆棘丛中》。

