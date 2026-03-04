手寫信核爆級效應！Sandara Park IG失守！網友灌爆留言區：妳吸了嗎？

韓國傳奇女團2NE1成員朴春再度投下震撼彈！她於3日在個人社群媒體上發布一篇長長的手寫信，不僅再次澄清自己過去的爭議藥物並非毒品，更直接點名隊友Sandara Park（朴山多拉）吸毒，引發軒然大波。 消息曝光後，Sandara Park的社群帳號瞬間被粉絲的質問留言淹沒。

朴春在手寫信中開頭便表示，雖然怕引起風波而小心翼翼，但仍決定說出真相。 她強調過去引發爭議的藥物並非毒品，而是用於治療注意力缺失症（ADHD）的處方用藥「Adderall」。 然而，話鋒一轉，她竟將矛頭指向同團成員Sandara Park。



朴春驚爆：「Sandara Park因為毒品被逮，為了掩蓋這件事，竟然把我變成了毒蟲！」她進一步指控，當時韓國根本沒有「Adderall」這種藥物，相關法規也付之闕如，但奇怪的是，在她出事之後，相關法律就誕生了。 字裡行間強烈暗示自己是遭人設計的代罪羔羊。不僅如此，朴春的炮火還延燒至前東家YG娛樂、創辦人梁鉉錫、知名製作人Teddy以及隊長CL。 她提出荒誕的指控，要求他們「不要將我將近30年來碰都沒碰過的毒品，向國家報告說是我朴春用了過量」，並在文末感嘆「我的靈魂彷彿在哭泣」，才決定寫下這些話。



這並非朴春首次對前東家開嗆。 去年10月，她就曾發布爆料文章，指控YG娛樂的梁鉉錫，表示自己未獲得2NE1活動期間的完整結算。 當時，她所屬的經紀公司D-Nation娛樂曾緊急發出聲明，強調2NE1時期的結算早已完成，朴春在社群上提到的訴狀也從未正式受理，並透露朴春已中斷所有活動，專心進行治療與休養。



針對朴春的最新指控，Sandara Park的經紀公司Abyss Company向媒體透露，由於與Sandara Park的合約已經到期，對於此事「難以確認」，態度相當謹慎。

在Sandara Park本人尚未出面回應之際，大批粉絲及網友已湧入她的社群媒體。 她最新的貼文仍是2024年2NE1演唱會的海報，如今這則貼文下方已被各式質問留言灌爆，包括「姐姐，妳吸毒嗎？」、「關於藥物的事情到底怎麼回事？」、「出大事了！快說清楚啊！」等，急於尋求她的說法。甚至有人建議「快起訴她」、「告她啊」，讓這場二代團的昔日姐妹情仇，再度成為焦點輿論。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞