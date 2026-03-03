「中断活动」2NE1 朴春突狙击队友 Sandara Park！手写信怒控：为了掩盖她涉毒，把我塑造成吸毒者

2NE1成员朴春继日前发文指控未收到 YG 娱乐的活动结算款后，今日（3日）又发表涉及药物的文章，引起外界关注。

朴春在自己的 IG 上发表文章，并附上一封手写信，开头以「致国民们」称呼。她表示：「我想把真相传达给大家，所以写下这封信。」



信中，朴春说：「我现在身体健康，生活得很好，但想说一些小心翼翼又令人害怕的事情。」她提到一种名为「Adderall（阿得拉尔）」的精神药物，强调：「那不是毒品。我是 ADD（注意力不足症）患者，这是治疗注意力缺陷的药物。」并指控：「因 Sandara Park 涉毒事件，为了掩盖那件事，竟把我塑造成吸毒者。」



朴春指出：「当时国内根本没有关於 Adderall 的药物，也没有相关法律，但奇怪的是，直到我之后才出现了法律。」她呼吁：「请如实调查，不要让YG娱乐、梁铉锡、Teddy 和 CL 向国家报告我使用了超过规定剂量的毒品，我三十多年来根本没碰过。」信末，她写道：「写下这封信，是因为我的灵魂好像在哭泣，感谢你们愿意阅读。」

早前，朴春也曾发文指控梁铉锡，称他长期未支付 2NE1 活动收益。对此，D-Nation 发表声明表示：「朴春 2NE1 活动相关结算已完成，社群平台上提到的告诉书并未正式受理。」并补充：「朴春已暂停所有活动，全心专注於治疗与康复，我们将全力支持她恢复健康。」



此外，Abyss Company 对朴春当天上传的《Sandara Park 狙击》贴文回应表示：「专属合约已经到期，很难确认相关事项。」而 Sandara Park 方面则回应：「这个主张毫无根据」，明确划清了双方立场。

