手写信核爆级效应！Dara IG失守！网友灌爆留言区：你吸了吗？

韩国传奇女团2NE1成员朴春再度投下震撼弹！她於3日在个人社群媒体上发布一篇长长的手写信，不仅再次澄清自己过去的争议药物并非毒品，更直接点名队友Dara（Sandara Park、朴山多拉）吸毒，引发轩然大波。 消息曝光后，Sandara Park的社群帐号瞬间被粉丝的质问留言淹没。

朴春在手写信中开头便表示，虽然怕引起风波而小心翼翼，但仍决定说出真相。 她强调过去引发争议的药物并非毒品，而是用於治疗注意力缺失症（ADHD）的处方用药「Adderall」。 然而，话锋一转，她竟将矛头指向同团成员Sandara Park。



朴春惊爆：「Sandara Park因为毒品被逮，为了掩盖这件事，竟然把我变成了毒虫！」她进一步指控，当时韩国根本没有「Adderall」这种药物，相关法规也付之阙如，但奇怪的是，在她出事之后，相关法律就诞生了。 字里行间强烈暗示自己是遭人设计的代罪羔羊。不仅如此，朴春的炮火还延烧至前东家YG娱乐、创办人梁铉锡、知名制作人Teddy以及队长CL。 她提出荒诞的指控，要求他们「不要将我将近30年来碰都没碰过的毒品，向国家报告说是我朴春用了过量」，并在文末感叹「我的灵魂彷佛在哭泣」，才决定写下这些话。



这并非朴春首次对前东家开呛。 去年10月，她就曾发布爆料文章，指控YG娱乐的梁铉锡，表示自己未获得2NE1活动期间的完整结算。 当时，她所属的经纪公司D-Nation娱乐曾紧急发出声明，强调2NE1时期的结算早已完成，朴春在社群上提到的诉状也从未正式受理，并透露朴春已中断所有活动，专心进行治疗与休养。



针对朴春的最新指控，Dara的经纪公司Abyss Company向媒体透露，由於与Sandara Park的合约已经到期，对於此事「难以确认」，态度相当谨慎。

在Dara本人尚未出面回应之际，大批粉丝及网友已涌入她的社群媒体。 她最新的贴文仍是2024年2NE1演唱会的海报，如今这则贴文下方已被各式质问留言灌爆，包括「姐姐，你吸毒吗？」、「关於药物的事情到底怎么回事？」、「出大事了！快说清楚啊！」等，急於寻求她的说法。甚至有人建议「快起诉她」、「告她啊」，让这场二代团的昔日姐妹情仇，再度成为焦点舆论。

