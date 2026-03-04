YG结算争议→李敏镐恋爱传闻→爆料Dara涉毒！朴春亲信称「健康状况不稳定」，网友盼她早日康复

2NE1 朴春3日在 IG 发布狙击队友 Dara（Sandara Park） 的爆料文章，随即引发热烈讨论。

朴春通过手写信表示：「被称为精神性药物的那款药 Adderall（阿得拉尔），一直让我耿耿於怀。那段时间对我来说如同死去一般，但我还是鼓起勇气说出来。那不是毒品，我是 ADD患者，这是治疗注意力缺陷的药物。因 Sandara Park 涉毒事件，为了掩盖那件事，竟把我塑造成吸毒者。」另外，前经纪公司YG娱乐和梁铉锡前代表、制作人Teddy、成员李彩麟（CL）的实名也依次被提及。不过，该篇贴文在上传约3小时后已悄然删除。



随著争议的扩大，成爲爆料对象的 Sandara Park 方面透过媒体回应，相关内容「毫无根据」，并表示「正为朴春目前的健康状况感到担忧」。朴春身边人士则称，此次事件是因健康状况不稳定所致，相关内容不是事实。此前，朴春已暂停所有活动，全心专注於治疗与康复。



之所以让部分大众感到疲惫，是因为类似的突发性发言并非首次。朴春过去曾自称演员李敏镐是自己的丈夫，主动引发恋爱传闻；也曾公开指控 YG 娱乐未结算巨额款项，并上传写有异常金额的起诉书内容，当时同样掀起外界质疑。



对许多大众与老粉丝而言，2NE1 的团体叙事因成员间单方面的「Team Kill」式指控而蒙上阴影，令人惋惜。不过，舆论并未出现一面倒的谴责声浪。相较於批评，不少网友更表达担忧与关心：「去医院接受治疗吧ㅠㅠ」、「姐姐没事吧」、「希望快点恢复」、「请接受治疗后健康起来」、「看起来真的需要专业的治疗」、「呜呜呜呜，好心痛啊」、「当时捱了很多骂，但YG的应对方式确实不怎么样，好像还没有完全查明，真可惜」、「希望周围的人能帮上忙」、「应该和家人一起生活，接受治疗」等留言接连出现。



