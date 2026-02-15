为追星赌上脚踝！为了看偶像一眼，粉丝脚踩「恨天高」惨变人体基地台！网怒批：自私又危险

为了看清偶像一眼，粉丝的脚底可以多拚？

最近韩国论坛一篇标题为「已经疯掉的近期站立鞋水准」的文章引爆热议，照片中有女性粉丝在「站席」脚踩高到离谱的厚底鞋，堪称演唱会奇景。

由於偶像演唱会站席几乎是「视线战争」，为求在人群中脱颖而出，许多铁粉不惜砸钱投资超夸张增高鞋。最惊人的是，有粉丝不只穿厚底鞋，还自备10公分高的塑胶底座垫在鞋底，整个人直接「加高20公分」，让其他网友看得目瞪口呆。



这种被粉丝昵称为「站立鞋」的特制增高鞋，近来在偶像圈讨论度超高，甚至有人透过个人社群平台收费出租。随著本月21日RIIZE将在日本东京巨蛋开唱，粉丝也预测现场又将涌现一波「站立鞋大军」。



20cm 235~240mm 스탠딩화 대여합니다



대여 양식: 사용날짜(n일)/반납날짜

ex) 1/21~22(2일)/23일 반납



포스트에 마감일 기재되어 있습니다https://t.co/IM8LIMxrZY



아이돌 콘서트 사녹 코스프레 키높이 신발 pic.twitter.com/6RRFrmucdO — ໊ (@0rzrs) February 8, 2026

不过画面传开后，网友多半不买单：「这已经不是鞋垫了，是危险装备」、「穿这样脚踝迟早扭断」、「如果推挤跌倒绝对出大事」。一片惊呼声中，也有人傻眼问：「到底是来看偶像，还是来比身高的？」、「挡住其他人视线的行为很讨厌」、「如果穿增高鞋有效的话，以后会越传越高」、「站在她后面的粉丝要哭了，什么都看不到」等。



