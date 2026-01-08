BLACKPINK Jisoo × 徐仁国主演 Netflix《月刊男友》剧照曝光！李洙赫、徐康俊、李宰旭等男神特别出演

《月刊男友》（订阅男友）不只主角阵容吸睛，特别出演名单也超华丽！想快点看到播出啊！

Netflix 新剧《月刊男友》由 BLACKPINK Jisoo（金智秀）、徐仁国主演，讲述因现实生活而疲惫不堪的网路漫画PD「徐美莱」通过虚拟恋爱模拟实验订阅男友并体验恋爱，是一部浪漫喜剧。剧照也在近日曝光，立即引发剧迷热烈期待。



Jisoo 饰演的网路漫画制作人「徐美莱」，长期单身又被工作追著跑，某天意外开启「月刊男友」系统，进入多巴胺爆表的虚拟恋爱空间，和一群不真实却完美的男人谈起恋爱，也逐渐找回久违的心动。



徐仁国饰演的「朴庆南」则是徐美莱的职场同事兼竞争对手，他是徐美莱最不想面对的麻烦人物，但却是公司里公认的「工作能手」。



此外，《月刊男友》的特别出演名单一公开就掀起热议！李洙赫、徐康俊、李宰煜（李宰旭）、李贤旭、李相二、金圣喆、邕圣佑等男神接力登场，究竟会化身成什么样的角色？又将与 Jisoo、徐仁国有什么样的对手戏？也成为观众关注的焦点之一。



而《月刊男友》由《酒鬼都市女人们》、《大力女子姜南顺》、《因为不想吃亏》金政植导演执导，南宫导煐编剧执笔，总共有10集，预计在今年播出。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻