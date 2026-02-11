现实太累就去虚拟世界谈恋爱吧！Jisoo×徐仁国《订阅男友》多巴胺爆发，最新剧照也太美

Netflix 浪漫喜剧《订阅男友》Jisoo与徐仁国预告将带来一部从现实共感到多巴胺满满的浪漫喜剧，三月春日保证令人心脏狂跳～。

《订阅男友》讲述在现实生活中疲惫不堪的网漫PD徐美莱（Jisoo 饰），透过虚拟恋爱模拟程式订阅恋情并亲身体验，实现恋爱幻想的故事。「订阅男友」既是影集名称，也是剧中登场的虚拟恋爱订阅服务，能在虚拟世界中带来梦寐以求的约会。在所有上班族都能产生共鸣的现实日常之上，加入「在虚拟世界订阅恋爱」的独特设定，预告将带来令人心跳加速的悸动。



尤其是以「贴合角色」形象回归的Jisoo，与被称为「化学反应匠人」的徐仁国相遇，已引发热烈期待。形象开朗直率的Jisoo，完美融入能引发现实共鸣的美莱一角；而在多部浪漫作品中以令人心动的化学反应备受瞩目的徐仁国，也将展现不同以往的魅力。两人将以网漫PD身分，成为越想避开却越纠缠在一起的微妙加班伙伴。



首先，Jisoo将饰演被现实生活压得喘不过气、把恋爱与爱情都摆在一旁的上班族「美莱」。公开的照片中，可见她带著疲惫神情上班的模样。她戴著彷佛想与世界隔绝的降噪耳机、低头打盹的样子，完全就是平凡上班族的缩影。另一张照片则捕捉到她在寒冬户外冷得直跺脚的模样。令人好奇美莱那有些心酸却充满动态的职场生活之际，接著的照片中，她带著好奇的表情戴上「订阅男友」装置的画面也相当吸睛。当美莱进入虚拟现实后，究竟会展开什么样的约会，也让人倍感期待。





徐仁国饰演的「庆南」一角，也以多样魅力提升期待值。庆南是Nemo工作室的人气网漫PD，但对美莱来说却是不知为何想避开的「难以解读」同事。公开照片中，专注於工作的庆南散发出难以接近的「工作能力者」气场，望向美莱时那冷淡的表情，也隐约带著距离感。不过在另一张照片中，彷佛喝得酩酊大醉的庆南则展现出可爱反差魅力。与平时截然不同的笨拙模样，也让人更加期待庆南的另一面。





Jisoo表示：「美莱是一个努力生活，并试著在属於自己的时间里寻找幸福的平凡青春。我觉得她是谁都能产生共鸣的普遍人物，所以在演出时，我努力去呈现美莱的情感。」引发观众好奇。徐仁国则将庆南形容为「外表木讷、内心细腻的角色」，并表示：「既有反转也很有趣，希望大家多多期待。」预告美莱与庆南之间将出现令人期待的变化。



执导《订阅男友》的金政植导演表示：「美莱这个人物的成长过程，以及美莱与庆南之间关系的变化，是本剧最大的看点。」他补充说：「在现实中因爱情受伤的美莱，透过『订阅男友』这个虚拟世界的体验，逐渐疗愈自己并重新找回去爱的勇气。相信在这段旅程中，观众也会对美莱的情感产生共鸣，自然而然地为她加油。」

由Jisoo与徐仁国描绘的梦想成真浪漫喜剧《订阅男友》，将於3月6日於Netflix独家上线。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻