「只会说对不起」！边佑锡身陷机场口罩风波！韩媒狙击「太失礼」、重提旧争议

演员边佑锡日前因在机场坚持佩戴口罩，引发韩国媒体与网友热议。
9日下午，他为出席中国北京某时尚品牌开幕活动，现身仁川国际机场。 尽管现场记者多次示意希望边佑锡摘掉口罩，但他并未照做，全程没有露脸。
据韩媒报导，当天行程是透过公关公司事先公开的正式采访安排，甚至提供了航班资讯与车辆牌号。 记者事前曾向经纪公司请求「希望他能摘下口罩」，但边佑锡仍如今年1月米兰行程时一样，仅在过马路时对记者连声表示「抱歉」、「对不起」，并未配合露出面容。韩媒评论指出，明星的机场造型通常与品牌赞助及宣传密切相关，此举不仅让现场媒体与粉丝失望，也可能被视为「对合作品牌缺乏礼仪与责任感」。部份韩国媒体更重提2024年他被指控对机场旅客闪灯、私自管制通道而引发的「皇帝级护卫」争议。 当时相关保全人员因违反《警备业法》被移送检方。
*相关内容：边佑锡「皇帝护卫」争议持续！警方展开调查：对三名保镳内部审查中！仁川机场：开放以来首例
相关事情很快就引起了网友们的关注，众人纷纷评论：「记者是故意搞大事情吧，肯定有不能摘的理由啊」、「很多爱豆出国也会戴口罩啊，为什么边佑锡戴了就要被骂？」、「也没有人规定公开行程不能戴口罩啊」、「什么时候连戴口罩都要被检阅了？」、「不要把机场当作宣传场所，不管是媒体还是粉丝都不要挤在那里拍照」、「记者没事找事，24年的事情也是被你们搞大的」、「最近流感那么严重，我觉得戴口罩是对的」、「出国什么时候变成官方行程了？」等。
边佑锡於2010年以模特儿出道，2024年凭藉《背著善宰跑》人气飙升，成为全球瞩目的韩流明星。 他接下来将通过MBC《21世纪大军夫人》与Netflix《我独自升级》与观众见面。 此次机场动态再次引发公众对明星公开行程「礼仪界线」的讨论。
