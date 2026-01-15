ZB1合约倒数！传成韩彬等5成员有望续留，章昊等4人动向受瞩

人气男团 ZEROBASEONE（ZB1） 合约动向再度引发热议。 根据韩媒《TenAsia》日前独家报导，成员成韩彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰来、朴干旭，未来持续以 ZEROBASEONE 名义活动的可能性相当高。

报导指出，隶属 YH Entertainment（前身为 Yuehua） 的成员——章昊、Ricky、金奎彬、韩维辰，已确定回归原公司，与其他五名成员走向不同发展路线。 事实上，所属公司 Wakeone 上个月已先行宣布，ZEROBASEONE 的「完整体活动」将延长 2 个月，为后续安排留下空间。



而在本月12日，YH Entertainment 也透过官方管道发声，感谢粉丝长期支持旗下四名艺人，并表示将从即日起，与章昊、Ricky、金奎彬、韩维辰基於信任关系，冷静规划未来行程与发展方向。YH 方面透露，目前正从多元面向审慎评估，让艺人能充分发挥各自潜力，虽然短期内不会有太多具体消息公布，但承诺未来会以「更成熟、更耀眼的样貌」再次与粉丝见面。 同时也强调，ZEROBASEONE 剩余的特别活动与安可演唱会，仍会全力支援、不受影响。

这类「部份成员延续、部份回归原公司」模式粉丝们并不陌生。 先前同样出身《BOYS PLANET》的团体 EVNNE，就曾出现 YH Entertainment 所属成员未续约、其余成员继续活动的情况。 当时 EVNNE 最终以 5 人体制持续运作，也成为这次 ZB1 动向的重要参考案例。



因此不少业界人士推测，ZEROBASEONE很可能比照 EVNNE 模式——在 YH 所属成员完成整理、各自展开新行程后，其余 5 名成员将在 Wakeone 的管理下，继续以团体形式活动一段时间。对此，Wakeone 仅低调回应：「关於 ZEROBASEONE 的未来活动，仍在讨论各种可能性，目前尚未有最终定案。」但多方消息都指出，5 人延续团体活动的机率相当高。



另一方面，ZEROBASEONE 也即将迎来重要时间点——今年 3 月，9 人完整体合约正式到期。 而在此之前团体仍将推出新作品，继去年9月发行正规一辑《NEVER SAY NEVER》后，时隔约5个月，带来全新专辑《REFLOW》。

究竟 ZEROBASEONE 会如何「拆线不解散」，成为下一个成功转型案例？ 粉丝们已经屏息以待。

