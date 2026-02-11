男神相见惨变伤害现场？朴宝剑帅到让好莱坞巨星想不开！克隆尼绝望发言笑翻全场

好莱坞「帅气大叔」代表乔治克隆尼（George Clooney）遇上韩国「国民男友」朴宝剑，两人互动意外成为全球热搜焦点！

日前他们共同出席在义大利米兰举行的名表品牌OMEGA活动，同为品牌大使的两位男神难得同框，现场火花十足。当天朴宝剑以流利英文致词，惊喜表示：「没想到能在这里见到乔治克隆尼，我会好好珍藏这一刻。」听到这番话，坐在台下的克隆尼立刻露出调皮笑容，不仅频频点头，更在会后亲切地搂住朴宝剑的肩膀，互动宛如兄弟。



不过，最爆笑的还在后头！64岁的克隆尼看著眼前年轻帅气的朴宝剑，突然幽默自嘲：「看著他让我感到绝望...... 我简直想自杀！（I wanna kill myself）」这番「嫉妒式称赞」瞬间引爆全场笑声，也展现他招牌的机智与风度。



George: it's very frustrating for me because at 64 i look at him and i wanna kill myself



george clooney is so real #ParkBoGumpic.twitter.com/0nL6h83Los — dheePark (@dheebrent30) February 7, 2026

OMEGA全球总裁雷纳德・艾斯勒曼（Raynald Aeschlimann）也大力称赞朴宝剑，形容他是「拥有独特魅力与强烈银幕存在感的演员」，更表示其宽广的戏路与真诚的演技，与品牌追求的精准、卓越及永恒价值完美契合。



这场跨世代男神相遇的画面，让网友狂刷「两个人都帅到犯规」、「克隆尼的幽默感100分」、「朴宝剑的国际人脉圈又升级了」。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻