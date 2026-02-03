BTS 回归规模再升级！光化门广场演唱会首例，将透过 Netflix 向全球同步直播

BTS 防弹少年团 将於 3 月 21 日晚间 8 点（韩国时间），在首尔光化门广场举办「BTS 回归直播：阿里郎」（BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG）。此次演出是为纪念同名新专辑发行而特别策划的活动，包含主打歌在内的新歌舞台，将首度於韩国代表性空间之一的光化门广场公开演出，别具意义。

这将是歌手首次在光化门广场举办单独演唱会，BTS 更凭藉此次演出在韩国文化史上留下浓墨重彩的一笔。



BTS 曾於 2020 年，作为美国 NBC 节目《吉米A咖秀》特别企划「BTS Week」的一环，以景福宫勤政殿与庆会楼为背景带来舞台演出。时隔约 5 年 6 个月，再度於市中心举办的大型演出，预计将成为宣告 BTS 全新出发的特别时刻。



「BTS 回归直播：阿里郎」将与 Netflix 合作进行，这也是首次有在韩国举办的重要活动，透过 Netflix 向全球 190 多个国家与地区进行即时直播。BTS 的回归舞台被规划为连结全球的大型活动，再次证明其无可撼动的国际影响力。



所属公司 BigHit Music 表示：「新专辑《ARIRANG》（阿里郎）是一张承载 BTS 出发点、团体认同，以及现在他们最想传达情感的作品。『阿里郎』这个词本身就具有高度象徵意义，因此希望能在代表韩国的空间中，为首次舞台揭开序幕。」并说明选择光化门广场的原因。



此外，描绘新专辑制作过程的纪录片电影《BTS：THE RETURN》将於 3 月 27 日在 Netflix 独家公开。该纪录片收录 BTS 时隔约 3 年 9 个月推出新作期间，在音乐创作中所经历的烦恼，以及「现在的 BTS」逐步完成的过程。



正规五辑《ARIRANG》共收录 14 首歌曲，专辑围绕团体认同、思念与深沉的爱等普遍情感，预期将引发全球音乐粉丝的强烈共鸣。

