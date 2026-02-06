踢到铁板！墨西哥节目呛BTS「没名气」酸粉丝「学历低」，激出全球ARMY晒学历：我们医生、专家一堆

墨西哥一档娱乐节目近日在讨论防弹少年团（BTS）世界巡演售票问题时，主持人与来宾竟公然对BTS及其粉丝团ARMY进行无知且带有严重偏见的侮辱，引发当地与全球粉丝强烈反弹！

墨西哥Multimedios「Channel 6」的八卦节目《Chismorreo》在4日播出的内容中，原本探讨BTS墨西哥城演唱会售票争议，但话题很快歪楼成为来宾对BTS及其粉丝的集体嘲讽。 其中，来宾法比安・拉贝（音译）在BTS影片播放时，竟称他们是「不知名歌手」，还呛声：「如果我有17岁女儿，绝不会让她为了这种演唱会哭闹，我会叫她回去写作业。」

另一位来宾路易莎・费尔南德（音译）更是变本加厉，先质疑粉丝购买高价票的判断力，接著竟口出狂言：「我敢说至少一半的粉丝连小学都没毕业！」即便主持人试图缓颊，称「对很多孩子来说，看BTS是梦想」，也无法阻止两人失控的歧视性言论。



节目播出后，全球AMRY集体炸锅，立刻在社群媒体上强力反击。 许多粉丝po出学历与专业证照，包括税法硕士、外科医生、生物科技专家等，狠狠打脸节目所称的「低学历」标签。 粉丝怒轰：「一个对社会毫无贡献的八卦节目，凭什么嘲笑在全球传递正面影响力的BTS？」

此争议爆发时点非常尴尬，因为墨西哥政府高度重视BTS此次巡演，总统克劳蒂亚・薛恩鲍姆甚至亲自介入，要求解决售票不公问题，并对BTS表示高度支持。 她此前还透露，已致函韩国总统李在明，请求支持更多BTS演唱会，「对於（大众及政府）对BTS的深切关注，我们深表感谢，也已收到制作公司方面传达相关意见的回覆。」



目前BTS墨西哥场次（5月7日、9-10日）将按原计划举行，而在全球ARMY的团结力量与墨国政府的力挺下，这场歧视风波反而更凸显BTS无可动摇的国际影响力。

