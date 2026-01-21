「致郁系」编剧朴惠英新作《所有人都在与自己的无价值感斗争》官宣主演！具教焕、高胤祯、吴正世、朴海俊...超狂阵容网嗨：神剧预定

以《我的大叔》、《我的出走日记》写下人生金句、掀起疗愈风潮的编剧朴海英，正式回归电视圈！JTBC全新韩剧《所有人都在与自己的无价值感斗争》（简称《无价斗争》）日前公开卡司，确定由具教焕、高胤祯、吴正世、姜末今、朴海俊联手出演，消息一出立刻引爆期待。

看点一：神编剧朴惠英+暖心导演车英勋，这组合不看不行！

《无价斗争》将由朴惠英编剧执笔、车英勋导演（《山茶花开时》、《欢迎来到三达里》）执导。 朴惠英擅长将人性最底层的情感，用最温柔、最通透的文字提炼出来，被韩网誉为「最懂平凡人苦痛的神手编剧」。 而车英勋导演则以捕捉普通人间的温暖连结著称，两人这次联手，预计又将掀起一波「人生共鸣旋风」！

剧情描述一群在优秀朋友间感到格格不入、被嫉妒与不安折磨的人们，如何在「无价值感」的黑暗中，为彼此点亮人生的「绿灯」。 制作组透露：「这部剧不否定『嫉妒』这种普遍情感，而是直视它，希望带给观众既痛又暖的共鸣。」



看点二：主演阵容根本「演技梦之队」，每个人都疯得好真实！

具教焕 饰 黄东满（预备电影导演）：这位「剧抛脸」演技派，终於迎来首部电视剧主演！他演的黄东满是电影界知名聚会「8人会」中唯一没能出道的人，总像个「未被邀请的客人」，用不停歇的长篇大论和虚张声势来掩饰内心的不安。 具教焕将演出那种「怕被看穿无价值而狼狈挣扎，却连这份狼狈都让人觉得可爱」的平凡人角色。



高胤祯 饰 卞恩雅（电影公司PD）：近期人气爆棚的高胤祯，这次挑战饰演外号「斧头」的犀利剧本评审PD！恩雅外表冷静，其实一情绪超载就会流鼻血，内心藏著创伤与自我毁灭的愤怒。 她将与东满相遇，两人在彼此的伤痛中互相治愈，高胤祯深邃的眼神戏预计又将成为话题。



吴正世 饰 朴庆世（电影导演）：演什么像什么的吴正世，这次演出与东满有著「致命爱憎关系」的成功导演。 他执导过五部长片，却因最近作品惨败，反而对「什么都不是」的东满产生极度自卑与执著。 两人之间的「自卑感对决」预计会充满超现实的幽默与张力！



姜末今 饰 高惠珍（电影公司代表）：实力派姜末今饰演庆世的妻子、电影制作公司「高朴影视」的代表、也是「8人会」聚会餐厅的老板娘。 她既有包容东满长篇大论的温暖，也有作为制作人的强悍领导力，理性又强势，在混乱关系中撑起全域，是剧中稳定的「定心丸」。



朴海俊 饰 黄振满（东满的哥哥）：曾是诗人、如今沦落为工地临时工的哥哥振满，由朴海俊演出。 他将诠释一个与世隔绝、内心空虚的角色，与弟弟东满之间「同病相怜」的兄弟情，预计会带来沉重而深刻的余韵。



网友看到超强阵容后反应爆棚，纷纷表示：「这阵容太狂了吧！」、「朴惠英出品，必属精品」、「高胤祯接这种剧本真的好有眼光」、「具教焕终於当男主了！等超久」、 「感觉每个人设都疯得好真实，我已经准备好被疗愈（虐）了！」

《所有人都在与自己的无价值感斗争》预计於2026年上半年在JTBC播出，不少剧迷已敲碗：「求快点开播！」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻