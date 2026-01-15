《刘Quiz》金惠奫亲谈7年黑暗无名期！曾被骂「业余的」、被嫌矮、每天躲在车上哭

演活了《背著善宰跑》任率（任素）的实力派演员「金惠奫」，出演 tvN《刘Quiz on the Block》与刘在锡畅谈人生，回顾了自己无名时期的经历。

金惠奫曾经历过长达 7 年的无名生活。她回忆道，因为发音问题，在现场常被斥责是「业余的」，也因此挨了不少骂，回想起当时感到相当委屈。她表示：「不过仔细想想，那些话也不算错，毕竟确实还是业余的，就这样撑过来了。」



她说：「如果一直想著『我被骂得好惨』，反而会变得畏缩，所以我努力不让自己那样想。」并吐露自己从高中一年级开始，参加过 100 次以上的试镜。

她表示：「最多的时候，一天跑 3 场试镜，真的落选过很多次。」也提到：「去试镜时，常听到『个子太矮』这种话，这也成了我的自卑点。我还曾经编过不少话，甚至把身高多说了 2 公分。」说完露出笑容。



她接著说：「在现场真的听过很多脏话。只要在现场遇到难过的事，就每天在车上哭，在公车、地铁上也每天哭。」回忆起 7 年间只接演临时角色、累计出演超过 50 部作品的时期。也因为有这些经历，网友对她的演技实力也是给了很高的评价。

金惠奫表示：「一直感到很迷惘，不知道自己是否做得好，同时兼顾学业也非常辛苦。」



金惠奫透过与边佑锡携手主演的 tvN 奇幻热门韩剧《背著善宰跑》等作品，逐渐成为备受瞩目的爱情剧女王。《SKY Castle》（天空之城）姜艺瑞，和《意外发现的一天》（偶然发现的一天）殷端午，也是相当经典的人气角色。





