「注射阿姨」风暴延烧！朴娜勑被爆「典礼前急讨瘦身针」

韩国演艺圈非法医美争议持续延烧！被称为「注射姨母」的A某近日透过丈夫向媒体反击，指控知名主持人朴娜勑曾「主动上门求助」，甚至在某颁奖典礼前紧急要求施打减肥点滴，此言论与朴娜勑经纪公司先前承认「多次接受施打」的说法形成矛盾。

根据SBS《想知道真相》节目揭露，A某虽无韩国医师执照，却多次为艺人进行医疗行为。 朴娜勑前经纪人爆料，2023年《我独自生活》台湾拍摄期间，A某竟因朴娜勑宿醉，直接在酒店走廊摊开药品强行施打点滴，甚至与制作组争执超过30分钟，呛声「我认识MBC社长」。 更惊人的是，朴娜勑返韩后，竟在行驶的车内继续接受注射，三年间两人药物相关对话更高达24次。



A某丈夫在节目中强力护航，表示妻子从未自称医生，且因左手瘫痪根本无法施打针剂，并透露：「真正打针的另有其人。」他更爆料朴娜勑曾在颁奖典礼前主动找上门要求瘦身，「我们没收钱也没拿任何经济利益，因此感到加倍背叛」。

事件爆发后，A某曾在个人社群发文痛批节目「恶魔剪辑」、「只有八卦没有事实」，更控诉制作组骚扰导致她「差点做出极端选择」。 然而25日她突然删光所有贴文，仅留下一张写有「Signal」字样的图片，背景音乐设定为高哈卡〈真假之间〉，引发外界揣测是否与警方调查压力有关，或是在释放某种行动信号。



目前A某因涉嫌违反《医疗法》与《保健犯罪管制法》遭立案调查，已被限制出境。 警方在其住所及车辆中查获大量药品、注射设备及疑似包含多位名人的客户名册，正深入调查是否涉及惯性用药及更多涉案人士。 这场演艺圈与非法医美交织的风暴，预计将随著调查进度掀起更大波澜。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻