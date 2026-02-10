ARMY们，拼手速的时刻到了！防弹少年团BTS完全体回归秀免费看，光化门变身巨型粉丝见面会

全球天团防弹少年团（BTS） 将於3月21日在首尔地标光化门广场举行免费户外演唱会，庆祝全员军毕后完整体回归！这也是该广场首次有歌手举办单独公演，预料将吸引全球粉丝疯狂朝圣。

经纪公司 Big Hit Music 9日透过社群平台 Weverse 宣布，这场名为 「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」 的演出，是为了庆祝 BTS 即将在 3月20日 发行的 正规五辑《ARIRANG》。成员 Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook（柾国） 将首度公开新专辑主打歌及其他收录曲，引爆粉丝期待。



这次演出全场免费，民众可透过以下两种方式参与：

Weverse Global 活动抽选：限已加入 ARMY MEMBERSHIP 的粉丝，在指定时间内购买 Weverse 上的应援商品即可获得抽选资格。

公开免费票务：一般民众也可透过指定票务平台登记，无门槛申请，人人有机会！

现场将分为站立区与指定座位区，官方表示将依参与方式与观览区域采取不同管理标准，呼吁粉丝留意公告。

光化门广场过去多以政治、文化活动为主，此次 BTS 破天荒在此开唱，被韩媒形容为「国家代表地标 × 世界级偶像」的结合，势必成为全球娱乐焦点。

随著 BTS 全员结束兵役，正式以 「完全体」 回归乐坛，这场免费演唱会不仅是送给粉丝的礼物，更被视为他们重启世界级活动的起点。 消息一出，已掀起各国粉丝讨论，抢票大战预期一触即发！

