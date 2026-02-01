原来她也演过戏！崔美娜秀《单身即地狱5》最强海后，曾与李钟硕同框《瑞草洞》，节目中一次爱四男掀热议

最近在 Netflix 人气恋爱实境节目《单身即地狱5》展现强烈存在感，还被封为「最强海后」、「女版官熙」的崔美娜秀，过去的演技活动经历也成为话题。

她曾在电视剧《瑞草洞》中短暂亮相，饰演李钟硕的相亲对象。剧中，当李钟硕说出「我会再联络你」时，崔美娜秀以一句「好～一定要联络我！」作为回应，没想到下一秒就被删除联络方式，这段小插曲为剧情画下句点。尽管戏份不多，但她自然的表情演技与稳定的台词表现，仍成功吸引观众目光。



崔美娜秀出生於1999年，曾参加过《韩国小姐》选美比赛，更是韩国首位夺下《地球小姐》冠军的得主。她出生於澳洲，并曾就读美国名校伊利诺大学厄巴纳－香槟分校。近期在《单身即地狱5》中，她以一袭黄色洋装登场，展现结实匀称的身材线条，瞬间吸引多位男出演者的视线，而她坦率、毫不掩饰的直球性格也引发高度关注。



其中，崔美娜秀在四男之间周旋，甚至让五位主持人集体放弃预测，成为节目最大的话题。她甚至语出惊人表示：「难道不能和两个男人一起离开吗？如果能牵著手一起出去就好了！」这番发言立刻引来洪真庆吐槽，逗笑全场。



혹시 솔로지옥을 두명의 남자와 함께 나갈 수도 있나요?

ㄴ 홍진경: 작작 하세요 pic.twitter.com/39r52eqXVq — otot (@myottlife) January 27, 2026

而《单身即地狱5》也再度席卷全球。根据28日 Netflix Top 10 官方网站数据显示，《单身即地狱5》在1月19日至25日期间累积460万次观看、2360万小时观看时数，强势打入全球 Top 10。随著真心话游戏后气氛全面升温，单身男女在错综复杂的情感纠葛中展开激烈心理战，带来满满心跳与多巴胺。第8至第10集将於2月3日公开。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻