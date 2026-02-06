一次撩4男话题延烧！《单身即地狱5》崔美娜秀近况曝光，友人透露她「正在反省中」

最近因 Netflix 人气恋爱实境节目《单身即地狱5》成为话题人物的崔美娜秀，近况被曝光，引发网友关注。

4日，崔美娜秀的朋友在 IG 发布的一则贴文在网路社群上广为流传。照片中疑似崔美娜秀的人蜷缩在角落，低著头，背影显得十分沉重。贴文中还附上文字「正在反省中ㅠㅠ」，吸引了不少网友目光。

另一张照片则是崔美娜秀站在电视前观看自己参加的节目，朋友附文：「看了第1～4集的真朋友后记：你的心到底是怎么想的？」这被解读为她意识到节目播出后所收到的负面反馈。

최미나수 지인 인스타에 올라온 근황

구석에 머리를 숙이고 웅크린채로..



"반성중이에요ㅠㅠ"



“1~4화 같이 본 찐친 후기 : 진짜 네 마음은 뭐니?”



미나수가 TV 앞에 앉아 자신의 출연 장면을 지켜보고 있는 모습도 공개함 pic.twitter.com/BATHZ47gmR — 나무처럼 (@treewg) February 5, 2026

此外，另一位朋友也透过 IG 为崔美娜秀发声，称她是「能先察觉我自己都未曾察觉的情绪，并给予支持的好朋友，如同家人般的人」，并呼吁大家「随著了解越多，她会越棒，请支持她看到最后一集」。



在《单身即地狱5》中，崔美娜秀自出场起便以独特魅力受到关注，但与多名男性参赛者如林琇滨、李省勋、宋承一等形成复杂情感线，曾因此受到「最强海后」与「无理取闹」的批评。她甚至惊人地表示：「难道不能和两个男人一起离开吗？如果能牵著手一起出去就好了！」此话立刻引来主持人洪真庆吐槽，片段也在网路上疯传。



（相关报导：原来她也演过戏！崔美娜秀《单身即地狱5》最强海后，曾与李钟硕同框《瑞草洞》，节目中一次爱四男掀热议）

在本周公开的新集数中，她在与宋承一的「天堂岛约会」中，仍显得难以专注，频频提到另一位男嘉宾林琇滨，甚至让宋承一表示：「我想快点回到地狱岛」，引发更多讨论。不过，随著节目进入后半段，气氛也开始出现变化，崔美娜秀逐渐克服情感混乱，开始专注於单一参赛者，反而获得「成长角色」的正面评价。



而《单身即地狱5》将於10日公开大结局，最终配对结果也备受关注。



