Apink始终如一「反吻戏」！成员间讨论歪头角度喊「恶心」，还跑去片场质问男演员XD

经典清纯女团之一，Apink今年迎来出道15周年，也上了不少二代团前辈的YouTube节目，其中南珠和初珑做客金在中的《在朋友》，聊到「Kiss戏」（吻戏）啦！

南珠不好意思地说自己最近拍了一部短剧（尚未公开），里头有场吻戏，在吻戏还没公开前，成员们就拿著经纪人翻拍的现场监视画面，甚至还是在恩地的粉丝见面会空档，且她本人不在的时候讨论。一群人开启「吻戏研讨会」分析南珠和男演员亲吻时扭头的角度、看起来多激情，普美直呼「很恶心」，她们后来还在探班南珠拍戏时，「质问」男演员是不是拍太激烈了，南珠忍不住说：「那个人有什么罪啊？」



南珠相当委屈，说每个成员明明都拍过吻戏，想表达成员们「只许州官点火，不许百姓点灯」的奇葩行为，但初珑却不认，马上反驳：「（和陆星材）只是啵啵（亲亲）！」南珠激动起来：「欧尼那我又做了什么？」初珑冷静回答：「你有扭头啊！」金在中拿两支笔模拟差别，也同意南珠扭头的接吻方式是比较激烈。



「我已经很久没拍吻戏了……」金在中话一出，制作人便挖洞(?)给他跳：「很难过吗？」金在中马上撇清，一边把笔甩出去，表情相当搞笑。南珠问金在中上次拍吻戏是何时，金在中回答3年前，南珠随即指著初珑说：「欧尼有10年了吧？」全场哄堂大笑。



▼《在朋友》片段



说到「Apink拒绝成员吻戏」，且「自己拍没关系，成员不能拍」，绝对不是头一次了！最知名的是忙内夏荣，Apink 2018年上《Idol Room》时成员们曾大聊此话题，南珠指控夏荣在看完她演出的舞台剧《罗密欧与茱丽叶》后，质问她：「欧尼，这是亲几次了？」夏荣还数出南珠一共亲了高达14次。她也像此次南珠拍短剧的情形一样，当面向男演员示威(?)：「适可而止就好！」



夏荣不止不满南珠吻戏太多，对《请回答1997》恩地和「湿身」的徐仁国上演吻戏也无法接受，说自己吓到赶紧跳过。有趣的是，初珑听不下去，爆料夏荣自己也有吻戏，还向导演要求增加啵啵戏！夏荣急忙解释是导演要拍吻戏前徵询她同意，且吻戏内容也不像姐姐们「嘴巴要扭来扭去」。



《Idol Room》当场播放Apink历年吻戏，夏荣观赏其他人吻戏时脸色很难看，但在自己出场时就抱头喊：「抱歉……」全场哗然，其他成员要气死了，和主持人轮流调侃，南珠一句：「夏荣就只想自己做吧！」尤其搞笑。



▼《Idol Room》片段



2024年Apink做客《认识的哥哥》再聊到吻戏，夏荣说自己看《请回答1997》看到吻戏哭了，解释自己没办法看姐姐们和他人身体接触，「让我受到了很大冲击，不想看，希望在我不知道的时候做」。很快的，恩地新戏《她的日与夜》吻戏也上演，夏荣毫不留情喊：「不用替身吗？」全员直播时恩地被粉丝Panda问到吻戏时，夏荣听到关键字脸瞬间垮下来，南珠反应：「夏荣是不是又要哭了？」短短几秒直播画面在Panda间又疯传XDD。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

