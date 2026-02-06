KPOP圈震撼弹！「NewJeans之母」闵熙珍强势回归预告片连环爆，新厂牌公开全球徵选帅哥

韩国娱乐圈最近超热闹！被粉丝称为「NewJeans之母」的传奇制作人闵熙珍，离开ADOR之后自立门户成立的「OOAK RECORDS」终於正式动起来！这几天疯狂在Instagram、X和官网上狂发预告，摆明就是要抢来攻全球偶像市场。

OOAK RECORDS先是3号无预警开通所有社群帐号，4号就直接发声明说：「在无数传闻和期待中，一直被神秘面笼罩的闵熙珍代表独立厂牌OOAK RECORDS，终於打破沉默向世界发出第一个信号！」紧接著5号，一连串的宣传影片直接炸翻网路。



第一支影片背景是法国一家复古老唱片行，电话那头传来一句：「准备了很多东西，你一定会喜欢的。」整个氛围神秘到不行！没想到下一支更猛，居然直接PO出「寻人启事」海报，上面写著徵选条件：国籍不限，要是2008到2013年出生的小鲜肉！这是要在全球范围内搜刮未来偶像啊。



不过大家都知道，闵熙珍最近真的不好过。 之前和HYBE闹翻，连带NewJeans成员也回到公司，让她「妈妈制作人」的形象大受打击。 而且ADOR还反告她和成员Daniel一家，求偿韩币431亿，12号还要和HYBE打官司。 上个月她虽然开记者会反驳，但好像也没说清楚什么。

但这些争议完全没挡住闵熙珍的脚步！最新影片中可以看到，OOAK RECORDS在世界各地都有据点，明显是要做国际级男团。 标语「Only One Always Known」搭配唱片飞舞的日本巷弄画面，还有在旧建筑里练舞的练习生身影，整个企划质感真的没话说。



老实说，闵熙珍当初一手打造NewJeans，那种青春无敌的风格真的颠覆整个KPOP圈，虽然最后团体拆伙让人超惋惜，但没人能否认她的制作眼光。 现在她直接放话要做「第一个亲生男团」，全网都在猜：到底会选什么样的成员？ 要走什么概念？ 会不会又带起一波新潮流？

虽然闵熙珍现在争议缠身，但她的创作实力还是在那，这次的男团企划能不能成功逆袭，已经成为2024年KPOP圈最受关注的大事件之一啦！

