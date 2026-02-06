「花式滑冰选手出身、人气男偶像」ENHYPEN 成员 朴成训，担任冬季奥运火炬手！帅气英姿曝光～

（最新影片）人气男团 ENHYPEN 的成员 朴成训 迎来感动时刻。他於5日（当地时间）在义大利米兰，参与「2026 米兰－柯蒂纳冬奥运」圣火传递，作为奥运火炬手点亮象徵和平与团结的火种。

曾是花式滑冰国家代表候补选手的他，透过所属公司 BELIFT LAB 表示：「能以歌手身分踏上选手时期梦想的奥运舞台，真的非常感动。」并说：「能参与这段荣耀的奥运旅程感到很开心，也从 Engine（粉丝名）与体育迷身上获得了巨大的能量。」



当天圣火传递路段、米兰玻利瓦尔（Bolivar）站附近，聚集了大批为了见朴成训而来的全球粉丝。距离他登场数小时前，街道就被粉丝挤得水泄不通，大家披著太极旗，举著写有韩文「成训加油」的布条。

现场充满高喊他名字的欢呼声。当朴成训接过火炬开始前进时，许多人随著他的步伐一起移动，形成壮观景象。在约20分钟的传递时间里，他在市民热情应援下，传递圣火所象徵的奥运精神与团结意义，并以灿烂笑容与挥手向粉丝致意，顺利将火种交给下一位圣火传递火炬手。





目前身为大韩体育会宣传大使，同时也是 ENHYPEN 成员的朴成训，正积极传递体育与 K-pop 的共同核心价值——「对热爱事物的热情」。如同团体透过音乐连接起「人与人」、「世界与世界」的抱负，他也透过这次圣火传递，打造跨越类型与国界的交流时刻。

另一方面，朴成训所属的 ENHYPEN，其迷你三辑《MANIFESTO : DAY 1》收录曲〈SHOUT OUT〉被选为韩国队（Team Korea）的官方应援曲，为奥运注入崭新活力。



