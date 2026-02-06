一次撩4男話題延燒！《單身即地獄5》崔美娜秀近況曝光，友人透露她「正在反省中」

最近因 Netflix 人氣戀愛實境節目《單身即地獄5》成為話題人物的崔美娜秀，近況被曝光，引發網友關注。

4日，崔美娜秀的朋友在 IG 發布的一則貼文在網路社群上廣為流傳。照片中疑似崔美娜秀的人蜷縮在角落，低著頭，背影顯得十分沉重。貼文中還附上文字「正在反省中ㅠㅠ」，吸引了不少網友目光。

另一張照片則是崔美娜秀站在電視前觀看自己參加的節目，朋友附文：「看了第1～4集的真朋友後記：你的心到底是怎麼想的？」這被解讀為她意識到節目播出後所收到的負面反饋。

此外，另一位朋友也透過 IG 為崔美娜秀發聲，稱她是「能先察覺我自己都未曾察覺的情緒，並給予支持的好朋友，如同家人般的人」，並呼籲大家「隨著了解越多，她會越棒，請支持她看到最後一集」。



在《單身即地獄5》中，崔美娜秀自出場起便以獨特魅力受到關注，但與多名男性參賽者如林琇濱、李省勳、宋承一等形成複雜情感線，曾因此受到「最強海后」與「無理取鬧」的批評。她甚至驚人地表示：「難道不能和兩個男人一起離開嗎？如果能牽著手一起出去就好了！」此話立刻引來主持人洪真慶吐槽，片段也在網路上瘋傳。



在本周公開的新集數中，她在與宋承一的「天堂島約會」中，仍顯得難以專注，頻頻提到另一位男嘉賓林琇濱，甚至讓宋承一表示：「我想快點回到地獄島」，引發更多討論。不過，隨著節目進入後半段，氣氛也開始出現變化，崔美娜秀逐漸克服情感混亂，開始專注於單一參賽者，反而獲得「成長角色」的正面評價。



而《單身即地獄5》將於10日公開大結局，最終配對結果也備受關注。



