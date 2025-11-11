【社会焦点】广藏市场「宰客摊」遭重罚停业10天！私自加价、态度恶劣、拒刷卡，韩网怒轰「活该倒闭」

首尔知名观光景点「广藏市场」近日爆出「加价宰客」争议，一名YouTuber公开影片控诉被摊贩私自加价，引发全韩热议。 涉事的血肠摊最终被市场商会裁定，自11月10日起停业10天。

8千韩元变1万？ YTR揭「加肉陷阱」，摊贩商会反驳遭打脸

事件起於一名拥有151万订阅的YouTuber，她在Shorts影片中表示，自己在广藏市场点了标示8千韩元的血肠，却被摊主以「我有加肉」为由，要求支付1万韩元。 YTR强调从未要求加料，但摊主声音越来越大，引来旁人注目，最后她只能付钱离开。 YTR更透露，当天不止一次看到摊贩刁难外国游客。 该影片公开后迅速爆红，截至报导截稿时，点阅已逾千万。

事件延烧后，韩媒前往采访，摊主坚称「有先询问是否加肉，对方也同意」，并表示YTR「吃完后凶狠抗议」; 市场商会也一度替摊贩辩护，指该YTR「是故意接近」。YTR对此一一反驳，表示有录影和转账记录为证，当时并无任何询问加肉的对话，付款金额确为1万韩元。 更扯的是，仔细看过当时照片后发现，餐盘中根本没有加肉。



商会罕见祭出中重度惩处

争议持续发酵后，广藏市场商人会多次前往钟路区听面谈，并召开内部会议，最终决定对该摊祭出「超越惯例」的中重度处分——停业10天。商会表示，考量事件严重损害市场形象与民众信任，因此决议从严惩处，以示警戒。

卫生、收费、态度问题全浮上台面

随著「宰客」风波，广藏市场的卫生和金流管理漏洞也浮上水面。 由於多数路边摊未依《食品卫生法》申请营业许可，实际上不受政府监管，惩处多仰赖商会内部自律。



Photo by (っ◔◡◔)っ Clement on Unsplash



不少消费者投诉，不仅价格不透明，摊贩服务态度恶劣，更普遍拒刷卡、只收现金或转帐，令外国旅客和年轻消费者相当不便。 MBC节目实地采访时发现，有摊主以「卡机坏了」为由拒收卡，甚至以「传统市场就是这样」搪塞要求开立现金收据的顾客。 事实上，广藏市场的摊贩大多没有进行商业登记，因此无需开立现金收据。

2023年，广场市场摊贩也曾因「10块煎饼卖1.5万」引起争议。2022年，另一名YTR在广藏市场用餐时，被摊贩「帮你拌成什锦」话术欺骗，点了6千韩元血肠却被要求付款1万韩元。当时商会召开反省大会、决定明确标价，然而两年后该YTR去同一家摊位用餐，摊贩竟仍然沿用同一套话术，毫无悔改。



摊贩反应不一，网友炸锅

广藏市场摊贩心情复杂。 有店家认为个别摊贩态度或做法不当，应受处分; 但也有摊贩指责YTR为了自己出名而搞垮市场，抱怨人流明显减少、营收腰斩。

事件在韩网掀起多轮热议，网友多表不满：「应该永久退场」、「被抓包还怪别人，难怪会完蛋」、「外国人拜托别去」、「不只态度差，更是逃税的温床」、「其他市场都能刷卡，这里也必须彻底改变」。 也有人为诚实守法的小店抱不平，呼吁主管机关尽速整顿，还给传统市场一个安心的消费环境。



政府推「摊位实名制」，学者吁设举报机制

因应管理缺口，首尔市与钟路区宣布将在年内推动「摊位实名制」，统一核发占用许可并实施年度复审。 市场商人会也承诺将强化教育与检查。

不过学者提醒，单靠「摊位实名制」难以根绝乱象，建议建立更便利的举报机制、可执行的处分条款，才能有效改善。 事实上，钟路区先前曾开展过「神秘顾客」（调查人员假扮顾客）活动，商户协会也进行了长达一年的培训，内容涵盖消除乱收费、标价透明、友好服务和卫生管理等，但实际成效有限，问题依旧屡见不鲜。



Photo by Mike Swigunski on Unsplash

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻