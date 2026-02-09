【顶流CP对决】IU《21世纪大君夫人》vs 李钟奭《再婚皇后》！顶流情侣「同步霸屏」，甜蜜竞争闪瞎剧迷

韩国娱乐圈代表情侣 IU与李钟奭，今年不只谈恋爱，事业也同步起飞——IU将在4月携手「大势男」边佑锡演出奇幻史剧《21世纪大君夫人》; 李钟奭则投入Disney+豪华阵容《再婚皇后》，与申敏儿大谈禁忌皇室恋。 这场「收视率情侣内战」未演先轰动，粉丝已经开始押宝：「到底该支持老婆还是老公？」

IU继去年Netflix爆剧《苦尽柑来遇见你》与朴宝剑虐恋获好评后，今年挑战更高难度！她在《21世纪大君夫人》中，饰演「除了身份什么都有」的财阀 千金「成熙珠」，为突破阶级限制，决心与王子「李莞大君」（边佑锡 饰）进行契约结婚，展开野心与爱情交织的宫廷罗曼史。 男主角边佑锡凭《背著善宰跑》人气暴涨，正式跃升一线男神，这次与「国民女神」IU首度合作，双顶流组合被韩媒誉为「2025最强CP预定」。 预告中IU从霸气CEO切换为王室新娘的多变造型，已引爆话题。



李钟奭也没让女友专美於前！他去年在《瑞草洞》展现阴暗魅力后，今年华丽转身，在Disney+大制作《再婚皇后》中饰演西王国王子「海因里」，与申敏儿上演「被离婚皇后为复仇再嫁敌国王子」的辛辣剧情。 该剧改编自人气网路小说，更有朱智勋、李世荣等巨星加持，被视为年度重磅之作。日前公开的人物照中，李钟奭身穿华丽中世纪贵族服饰的「撕漫男」造型惊艳全网，网友狂赞：「这是现实中会存在的王子吗？」。



IU与李钟奭自2022年认爱后，低调却稳定，如今更同步迎来事业高峰，成为韩国「最强事业CP」。 粉丝幽默评论：「今年家用就看这两部戏的成绩了！」、「情侣在家会不会互相剧透？」、「如果两部同时上热搜，媒体该先写谁？」等。

这场「顶流情侣档」的善意竞争，不仅见证两人爱情事业两得意，更让观众2026年追剧清单直接爆满。 究竟IU的「财阀升职记」会赢，还是李钟奭的「再婚复仇记」更吸睛？ 一场甜蜜的收视战争即将开打！

