边佑锡化身「国民最爱王族」！新剧《21世纪大君夫人》与 IU 契约婚姻掀起王室风暴（最新剧照）

预计於4月首播的MBC全新韩剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步）中，边佑锡将饰演除了身分外一无所有的「李安大君：李莞」，最新剧照魅力十足。

李安大君是先王唯一的弟弟，在「既不能太耀眼、也不能出声」的王室次子的先天限制下，隐藏自我而活的人物。尽管如此，国民仍将他选为「大韩民国最受喜爱的王族」，并对他出众的外貌与十足的威严给予绝对支持。



在父亲与兄长相继离世后，他代替年幼、突然登上王位的侄子摄政，实质上引领王室运作，但同时...牵制李安大君的势力也逐渐壮大。当出身平民的财阀成熙珠（IU 饰）向他提出契约婚姻时，他原本平静的日常开始掀起波澜。一直将心中火焰深藏的李安大君，在遇见成熙珠后，将会写下怎样的命运，备受关注。



公开的照片中，呈现出深受大韩民国国民喜爱的王族李安大君模样。身穿端正西装处理政务、享受阅读的他，以俊美的姿态吸引众人的目光。即使在享受闲暇时光，眼神依旧不失光芒，散发王族特有的气度。



站在宫殿中央的李安大君，周围权贵人物纷纷低头行礼的画面，也可见其压倒全场的魅力。不只王室，连大众都关注他的一举一动，因此身为王室重大事件的婚事将如何进行，也成为焦点。



仅凭存在就足以引起世界骚动的李安大君，其日常将由边佑锡演绎，也备受期待。凭藉电视剧《背著善宰跑》动摇全球粉丝心脏的边佑锡，预计透过《21世纪大君夫人》中李安大君一角，散发难以接近的气场，迷倒观众。



《21世纪大君夫人》以21世纪君主立宪制的大韩民国为背景，讲述拥有一切的财阀平民女子，与身为王子却什么都无法拥有的男子之间，打破身分束缚的浪漫爱情故事，将於4月首播。



