不敢相信！当年圆萌尹厚竟谈恋爱了，约会神似张员瑛的女团成员亲妹，网惊：孩子何时长大的

还记得《爸爸！我们去哪儿？ 》里那个圆滚滚、吃相超可爱的「国民侄子」尹厚（尹侯）吗？ 当年那个被尹敏洙爸爸抱在怀里的小男孩，一转眼竟然已经到了能交女友的年纪！最新消息曝光他的第一次约会对象，瞬间让全网姨母粉心碎泪奔：「我的孩子长大了...」

这一切都要从实境秀《我孩子的恋爱2》说起。 这节目主打「父母视角」，让观众跟著明星爸妈一起「过度投入」观察子女的恋爱过程，根本是现实版「我家孩子到底怎么谈恋爱的！」的好奇心大解放。

节目方日前公开第一波预告时，尹厚从当年萌娃「进化」成青涩青年的模样就引发暴动。 而现在更劲爆的来了——他的首次约会对象，正是歌手朴南政的女儿、同时也是女团STAYC成员朴莳恩的妹妹朴莳佑！她因长相酷似IVE张员瑛而快速火遍网路。



这组合简直是「星二代超级联动」！尹厚的爸爸是情歌天王尹敏洙，朴莳佑的爸爸是元祖唱跳歌手朴南政，姊姊还是大势女团成员，根本是含著金汤匙出生的「偶像世家」约会。 预告中两人略带尴尬又青春洋溢的互动，已经让网友疯狂敲碗：「这对太有火花！」、「两位爸爸在镜头后应该比孩子还紧张吧！」

《我孩子的恋爱2》即将正式播出，看来尹厚的「人生第一次约会」不只让老爸尹民秀坐立难安，更准备让当年看著他长大的姨母粉们一起心跳加速了！

