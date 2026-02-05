《青龙奖》最悬疑眼神破解！朴正民「凝视华莎」真相超乎想像，网叹：你俩的罗曼史全靠我们脑补啊

去年《青龙电影奖》颁奖典礼上，演员朴正民在台下凝视歌手华莎表演的画面，被镜头捕捉后在网路疯传，更被网友戏称为「年度最专注观察家」。 如今这段「沉迷名场面」的真相终於公开，理由竟让人哭笑不得！

화사님 무대 준비하다가 걸어가는 박정민 정면샷 미쳤나 진짜................



그런 손 그런 눈썹 그런 표정 하지말라고 나 못 산다고 pic.twitter.com/07JsN8q2F8 — 바기 (@ouonep_honest) November 20, 2025

在忠州市官方YouTube频道最新公开的访谈中，被称为「忠州男子」的公务员金善泰（音译）当面询问嘉宾朴正民当时的情况。 朴正民坦率回应：「我根本不知道镜头在拍我！」他解释当时纯粹是被华莎的表演细节吸引：「我只是在想『啊，原来是赤脚啊』，因为觉得好奇才一直看，真的没别的意思！」当金善泰追问「难道没担心她脚会冷吗？」，朴正民立刻搞笑否认：「不不不，完全没那种想法！」彻底粉碎网友之前浪漫的剧情脑补。



访谈中朴正民更展现独特幽默感，当被问到是否羡慕华莎表演成功带来的音源收入，或对方有无表示要请客时，他竟一脸正经地回答：「华莎其实很怕我。」接著补充：「可能是故意躲我吧，毕竟请客要花钱买肉啊！」无厘头发言让全场笑翻。



这段访谈不仅揭开青龙奖名场面的真相，更让观众看到朴正民私下坦率又风趣的真实面貌，与金善泰公务员一来一往的互动效果十足，影片公开后再度引发网友热议：「果然朴正民的思考永远出乎意料！」



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻