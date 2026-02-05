韩网笑疯！赵寅成自黑从「地方骄傲」变「独居老人」：脱掉明星光环谁还要我？

「国民男神」赵寅成竟然也有年龄焦虑？

在最新一期的SBS综艺《只要有空，4》中，他展现超反差面貌，一边自信满满自称「江东区的儿子」，下一秒却突然垮掉，苦笑自嘲：「现在是芳荑洞独居老人啦！」这番幽默自黑当场让摄影棚炸开一片笑声。



虽然嘴上说著焦虑，但赵寅成在节目中依旧帅气爆棚，带著刘在锡、柳演锡、朴海俊与朴正民穿梭首尔江东区，魅力完全不减。 粉丝看完纷纷留言：「这颜值跟年纪根本无关！」、「欧巴的烦恼太真实了~但你真的想太多！」、「欧巴，快看看我，我等了你很久了」、「帅而不自知的赵寅成」等。



其实这位长腿欧巴私下对年龄超有感！2024年他在YouTube频道《心酸的哥哥申东烨》中就曾坦承，随著年纪增长，「男性的自信正在一点一点消失」。 他更坦言大部份人都是与比自己年纪小的人交往，而不是比自己年长的人谈恋爱，为此他也感到了危机，「除了名气之外，比起我年轻的人会喜欢我吗？ 」赵寅成当时已经43岁了，正值适婚年龄。 他还透露了来自母亲的压力：「（结婚）不是不想，而是没办法，所以妈妈说『你应该有个孩子，如果有的话，就把他带回来』。」 赵寅成表示自己现在很满足，「即使不结婚，只是谈恋爱，也会很满足啊，不一定是『不结婚』或者『一定要结婚』，那太极端了。」 他还打趣道：「我曾和朋友们开玩笑说，我会比任何人都更早搬进养老院，那样可能更好。」最好笑的是赵寅成还加码爆料，当他把这些烦恼告诉好友裵晟佑时，对方竟回呛：「你对我说这些干嘛？」无奈反应让全场再度喷笑。

